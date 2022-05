Aquí te presentamos algunos de los museos fotografiables en la CDMX que se distinguen por su encantadora arquitectura y diseño sin igual. ¡Conócelos!

¡Saca la cámara! ¿Quieres disfrutar de una experiencia cultural en la capirucha mientras te deleitas la pupila? Prepárate para deslumbrarte, porque hoy te presentamos 8 museos fotografiables en la CDMX que se destacan por su inigualable belleza, arquitectura y diseño. ¡Arma tu ruta y lánzate a recorrerlos!

Museos fotografiables en la CDMX

Si en algo se rifa nuestra preciosa capital es en su amplia oferta de museos y galerías dedicados a la difusión de la cultura. Entre ellos podemos encontrar impresionantes edificaciones antiguas, piezas extrañas y perturbadoras, así como colecciones diseñadas especialmente para tus pequeñines.

En esta ocasión, queremos compartirte algunos de los museos más bellos y fotografiables de la CDMX, cuya arquitectura y diseño harán que quieras tomarte unas buenas fotografías en solitario o con tu compañía preferida. Eso sí, antes de realizar tu recorrido, te recomendamos checar las reglas al interior del recinto y tomar fotos solo en los espacios en los que está permitido. Ahora sí, ¡lánzate a la aventura!

1. Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec)

Este importante museo chilango no pudo haber encontrado una mejor sede para su acervo: En efecto, el Castillo de Chapultepec alberga su colección de piezas con valor histórico y artístico, al mismo tiempo que ofrece preciosas vistas panorámicas de la ciudad a sus visitantes.

Aquí no solo podrás disfrutar de uno de los mejores lugares para contemplar la CDMX; también te darán ganas de sacar la cámara ante sus hermosos vitrales, patios y jardines, diseñados en la época de Maximiliano; por supuesto, también te dejarán sin aliento los murales que adornan algunas de sus paredes y techos. Si ya tienes un rato sin visitar este mágico recinto, ¡no lo pienses más y vuelve a enamorarte con su encanto!

Dónde: Primera Sección del Bosque de Chapultepec s/n, San Miguel Chapultepec.

2. Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC)

Diseñado por Teodoro González de León, este recinto universitario es un referente indispensable del arte contemporáneo internacional en la CDMX. A su interior, podemos contemplar el acervo que forma parte del Patrimonio Universitario, así como destacadas exposiciones temporales.

Además de su riqueza artística, el recinto constituye uno de los museos más fotografiables de la capital por su estilo minimalista. En efecto, es inevitable sacar la cámara frente a la belleza de sus amplios y blancos espacios, las formas de la luz en armonía con la sombra y sus icónicos ventanales geométricos que brindan una apariencia de apertura al exterior. ¡Lánzate a conocerlo!

Dónde: Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria, Coyoacán.

3. Museo Soumaya

Con una colección de 30 siglos de arte, el Museo Soumaya se ha consolidado como uno de los espacios museísticos preferidos por la bandita chilanga. Dentro de su impresionante acervo, hallarás piezas de grandes exponentes de la pintura, como Van Gogh, Dalí, Picasso, Rubens, Monet, Renoir y Degas. Además, cuenta con arte nacional de Diego Rivera, Dr. Atl, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo y más.

Por supuesto, al visitar este lugar no puede faltar una buena selfie con su imponente fachada asimétrica, la cual consiste en un armazón de 16 mil módulos hexagonales alrededor de todo el recinto. Ya que andas por la zona, date una vuelta por el Museo Jumex (al otro lado de la calle), desde donde podrás obtener la mejor postal del Soumaya y continuar con tu paseo artístico.

Dónde: Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, Miguel Hidalgo.

4. Museo Anahuacalli

Proyectado por Diego Rivera en conjunto con Juan O’Gorman, este impresionante museo se distingue entre los museos chilangos por su belleza y diseño orgánico. Al interior del recinto encontrarás cientos de piezas prehispánicas que el pintor mexicano coleccionó a lo largo de su vida.

En consonancia con el acervo, la arquitectura del lugar remite a los motivos prehispánicos, al mismo tiempo que armoniza con el paisaje de piedra volcánica. Alista la cámara, porque este recinto tiene belleza de principio a fin que no vas a querer perderte.

Dónde: Museo 150, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán.

5. Museo Palacio de Bellas Artes

En nuestra lista no podía faltar uno de los lugares más fotografiables de la capital. Hablamos del Museo Palacio de Bellas Artes, cuya belleza ha deslumbrado a visitantes y nacionales durante casi un siglo. Su fachada, recubierta de mármol, está coronada por brillantes esculturas, mientras que el interior nos ofrece un espacio más íntimo gracias a su decoración acorde con los principios del Art Decó.

Pero si crees que las fotografías se terminan en la parte exterior del Palacio, prepárate para sorprenderte, porque en sus salas interiores podrás contemplar impresionantes murales creados por grandes exponentes del movimiento, como Diego Rivera y José Clemente Orozco. Si todavía no has ido a conocerlos, no esperes más y date una vuelta en tu siguiente fin de semana libre.

Dónde: Eje Central Lázaro Cárdenas, esquina con Juárez, s/n, Centro.

Así de bonito se ve y se siente el #DomingoDeMuseos 🌞🏛

Hoy la entrada es libre para todo el público de 11 a 17 h

¡Aquí los vemos!



6. Museo Nacional del Arte (MUNAL)

¿Cuándo fue la última vez que te diste una vuelta por el MUNAL? Este museo chilango alberga una valiosísima colección de arte nacional de los siglos XVI hasta el XX; en él, se destacan las obras de José María Velasco, María Izquierdo, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y más.

Además de esta riqueza pictórica, el recinto constituye en sí un atractivo para quienes gustan de la arquitectura con toques clásicos; en efecto, aunque fue construido hace apenas un siglo, el Antiguo Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas te hará sentir como en otra época con sus inigualables espacios, hermosas galerías e impresionantes murales.

Dónde: Calle de Tacuba 8, Centro Histórico de la Ciudad de México.

¿Con ganas de pasar un día en el centro de la ciudad?

¡Visita museos!

🗺 🖼 🎨

Los domingos, la entrada al #MUNAL y los demás recintos de la @redmuseosinbal es libre.

7. Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

Al sur de la capital se localiza este pequeño —pero hermoso— museo, cuya principal labor es difundir la vida y obra del matrimonio Kahlo-Rivera. Este recinto fue diseñado por el arquitecto Juan O’Gorman y es considerado una de las primeras construcciones funcionales del último siglo en nuestro país.

La pieza arquitectónica está conformada por tres inmuebles: Dos casas-estudios y un laboratorio fotográfico. Por su estilo único en la capital, este museo es una visita obligada para quienes quieren desempolvar la cámara y deslumbrarse con su diseño y colores sin igual.

Dónde: Diego Rivera s/n, San Ángel Inn, Álvaro Obregón.

8. Museo de Antropología

Cerramos este recorrido con uno de los museos más visitados en la capital chilanga. El Museo de Antropología no solo tiene una de las colecciones más vastas del país (y del mundo) en términos de arte y cultura prehispánica; también ofrece un espectacular panorama con su espejo de agua e impresionante fuente.

Asimismo, al interior de sus salas encontrarás pinturas y murales de importantes artistas del país, como José González Camarena, Leonora Carrington, Luis Covarrubias y Rufino Tamayo. También posee hermosos jardines y espacios al aire libre que vale la pena recorrer más de una vez en la vida. ¡Lánzate ya a realizar tu visita!

Dónde: Paseo de la Reforma s/n, Polanco, Bosque de Chapultepec I Sección.

#SabíasQue la icónica fuente invertida del Museo Nacional de Antropología (@mna_inah) fue diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.



¡Ya no hay pretexto para aburrirse este fin de semana! Arma tu plan en alguno de estos museos fotografiables de la CDMX y cuéntanos cuál es tu favorito.