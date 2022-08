Probablemente te has dado el rol por la Biblioteca Vasconcelos pero, ¿ya sabías que hay muchas otras bibliotecas públicas en la CDMX?

Leer no tiene por qué dañar tu presupuesto, pues no hay razón para no disfrutar un buen libro o consultar algún tema que te interese. Lo único que tienes que hacer es lanzarte a alguna de las bibliotecas públicas que hay en cada alcaldía de la CDMX, incluso es posible llevarte algún título para leerlo en otra parte, solo debes solicitar la credencial de préstamo a domicilio.

Por acá te pasamos una lista con varias opciones, checa cuál o cuáles te quedan más cerca de casa, y lánzate.

Bibliotecas públicas de la CDMX en cada alcaldía

Álvaro Obregón

En esta alcaldía hay 21 opciones en diferentes colonias:

Biblioteca Central de Alcaldía Batallón de San Patricio : Batallón de San Patricio s/n, colonia Cristo Rey

: Batallón de San Patricio s/n, colonia Cristo Rey Barrio Norte Pre-Concreto : Calle 17 s/n, colonia Unidad Habitacional Preconcreto

Presidentes: Adolfo de la Huerta s/n, colonia Presidentes

Azapotzalco

10 son las bibliotecas públicas que hay en esta zona de la CDMX:

Xavier Villaurrutia : Av. de las Culturas s/n, colonia Unidad Habitacional El Rosario

: Av. de las Culturas s/n, colonia Unidad Habitacional El Rosario Biblioteca Central de Alcaldía Fernando Montes de Oca : Av. de Las Granjas s/n, colonia Santa Catarina

: Av. de Las Granjas s/n, colonia Santa Catarina Biblioteca Pública Fray Bartolomé de las Casas: Morelos s/n, colonia Centro de Azcapotzalco

Benito Juárez

Esta alcaldía ofrece seis lugares para lanzarte a leer muy a gusto, acá te van tres de ellos:

Biblioteca Pública Carlos Castillo Peraza : Bolívar s/n, colonia Álamos

: Bolívar s/n, colonia Álamos Biblioteca Central de Alcaldía Francisco Zarco : Riff 1036, colonia Gral. Pedro María Anaya

: Riff 1036, colonia Gral. Pedro María Anaya Biblioteca Pública Manuel Gómez Morín: Yácatas s/n, colonia Narvarte Poniente

Coyoacán

Así como en otras alcaldías de la CDMX, Coyoacán ofrece ocho bibliotecas a los chilangos lectores:

Rey Nezahualcóyotl : Ixtlixóchitl s/n, colonia Ajusco

: Ixtlixóchitl s/n, colonia Ajusco Ignacio Ramírez : Jardín Hidalgo 1, colonia Del Carmen

: Jardín Hidalgo 1, colonia Del Carmen Ricardo Flores Magón: Calz. de La Virgen s/n esquina, Candelaria Pérez

Cuajimalpa

Aunque sólo tiene cuatro sedes, eso no es pretexto para que no te des un rol a sus instalaciones:

Biblioteca Pública Emiliano Zapata: Porfirio Díaz S/N, San Pablo Chimalpa, Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Esta alcaldía de la CDMX cuenta con 10 bibliotecas públicas:

Biblioteca Pública Jesús H. Abitia : Eje Central Lázaro Cárdenas s/n, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo

: Eje Central Lázaro Cárdenas s/n, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo Biblioteca Central de Alcaldía Jesús Silva Herzog: República de Venezuela 72, colonia Centro Histórico

Biblioteca Pública José Mancisidor: Juan A. Mateos 30-A, colonia Obrera

Gustavo A. Madero

Si vives en esta zona de la capital mexa, tienes 22 opciones para elegir:

Biblioteca Pública Juventino Rosas : 5a. Cda. Apango, Gral Felipe Berriozabal, Gustavo A. Madero

: 5a. Cda. Apango, Gral Felipe Berriozabal, Gustavo A. Madero Biblioteca Pública Lic. José López Portillo y Rojas : Parque María Luisa s/n, colonia Industrial

: Parque María Luisa s/n, colonia Industrial Biblioteca Pública Aarón Gordian: Puerto Papantla s/n, colonia Ampliación Casas Alemán

Iztacalco

En caso de que tú vivas en esta alcaldía, cuatro son los lugares a los que puedes ir a leer:

Biblioteca Pública Josefina Díaz: Av. Santiago 97-A, Santiago Norte, Santiago Sur, Iztacalco

Iztapalapa

Esta es de las alcaldías de la CDMX que está llena de bibliotecas, tiene 38. Aprovecha y lánzate a alguna de estas:

Antonio Gómez Rodríguez : Porfirio del Castillo s/n, colonia Constitución de 1917

: Porfirio del Castillo s/n, colonia Constitución de 1917 Frida Kahlo : Monzón s/n, colonia Granjas Estrella

: Monzón s/n, colonia Granjas Estrella Tenorios: C. la Era 169, Tenorios

Magdalena Contreras

En esta parte de la capital mexa podrás encontrar seis bibliotecas públicas:

Biblioteca Pública Francisco Zendejas: Av. Luis Cabrera 1, colonia San Jerónimo Lídice

Miguel Hidalgo

Aquí hay 12 lugares a los que puedes lanzarte a consultar o sacar algún libro, checa algunas direcciones:

Biblioteca Pública Faro del Saber Carmen Serdán : Sur 128, núm. 53, colonia América

: Sur 128, núm. 53, colonia América Faro del Saber Escandón : Parque Morelos s/n, colonia Escandón

: Parque Morelos s/n, colonia Escandón Biblioteca Pública Faro del Saber Constituyentes: Av. Constituyentes esq. Calle General José Morán Sin número, Daniel Garza al Poniente, Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Otra de las alcaldías de la CDMX que ofrece 12 bibliotecas públicas para lxs chilangues es esta:

Biblioteca Pública Cuauhcoyoltécatl : Emilio Carranza s/n, colonia Santa Ana Tlacotenco

: Emilio Carranza s/n, colonia Santa Ana Tlacotenco Biblioteca Pública Esteban S. Castorena : Jalapa s/n, colonia San Salvador Cuauhtenco

: Jalapa s/n, colonia San Salvador Cuauhtenco Biblioteca Pública Ohtenco: Niños Héroes s/n, colonia San Agustín Ohtenco

Tláhuac

Acá te pasamos algunas direcciones de los 20 recintos de esta zona a los que puedes acudir a pedir prestado un libro o leerlo ahí:

Andrés Quintana Roo : Independencia s/n, colonia San Andrés Mixquic

: Independencia s/n, colonia San Andrés Mixquic Juan Rulfo : Cecilio Acosta s/n, colonia Zapotitla

: Cecilio Acosta s/n, colonia Zapotitla Rubén Darío: Adalberto Tejeda s/n, colonia Los Olivos

Tlapan

Esta alcaldía cuenta con 19 sedes de las bibliotecas públicas que ofrece la capital mexa para leer o encontrar libros:

Renato Leduc : Vereda 44, colonia Villa Coapa

: Vereda 44, colonia Villa Coapa San Pedro Mártir : Carretera Federal a Cuernavaca km 19½, colonia Pueblo de San Pedro Mártir

: Carretera Federal a Cuernavaca km 19½, colonia Pueblo de San Pedro Mártir Biblioteca Pública Ecológica Jerónimo Martínez Díaz: Hopelchen s/n, mz. 70, colonia Mirador II

Venustiano Carranza

¿Que tú vives en esta parte de la CDMX? Checa algunas de las 23 opciones que te quedan cerca:

Biblioteca Pública Demetrio Vallejo : Av. Oceanía y Av. Tahel, colonia Pensador Mexicano

: Av. Oceanía y Av. Tahel, colonia Pensador Mexicano Biblioteca Pública José María Pino Suárez : Calz. de La Viga s/n, colonia Jamaica

: Calz. de La Viga s/n, colonia Jamaica Biblioteca Pública Vicente Guerrero: Cerrada de Vicente Guerrero 49, colonia Magdalena Mixhuca

Xochimilco

15 son las sedes de bibliotecas públicas que podrás encontrar en esta alcaldía de la capital mexa:

Biblioteca Central de Alcaldía Quetzalcóatl : Guadalupe I. Ramírez 4, colonia Barrio El Rosario

: Guadalupe I. Ramírez 4, colonia Barrio El Rosario Biblioteca Pública Cuauhilama : Av. México 285, colonia Pueblo de Santa Cruz Acalpixca

: Av. México 285, colonia Pueblo de Santa Cruz Acalpixca Biblioteca Pública Quirino Mendoza Cortés: Cda. San José S/N esq. Cam. 3 Nopales, Cerrillos II

Para conocer el listado completo de todas las bibliotecas públicas que hay en la CDMX, puedes consultar aquí. ¡Felices lecturas, chilangue!