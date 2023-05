La sirenita live action versus La sirenita versión original. Checa las diferencias que existen entre sus personajes antes de ir al cine.

Es hoy, es hoy: La Sirenita live action se estrena en las salas de cine, y no podemos omitir las comparaciones que han surgido respecto a su versión original. ¿La dejas flotar o la hundes?

El estreno de la versión live action de La sirenita ha acaparado un sinfín de críticas desde la elección de Halle Bailey como su protagonista, debido a su escasa semejanza física respecto a la versión animada del personaje. Aunque una cosa sí que es cierta: de que canta, canta; y su voz es tan magistral como la que se refugia en tu memoria a largo plazo.

Fuera de esta comparación inicial, después de ver la película existen otros cambios físicos y de personalidad en sus personajes que no podemos dejar de contarles.

Úrsula de La sirenita live action y su ‘cutre’ maquillaje

Hablemos de la tía de Ariel, sí Úrsula es su tía. Desde las primeras imágenes que soltó Disney en redes sobre la transformación de Melissa McCarthy como Úrsula las críticas se desataron: “¿Dónde está el presupuesto para maquillaje y peluquería, Disney?”, “deberían haber contratado a una drag queen para hacer el maquillaje”, comentaron.

Sucede que, aunque la nominada al Oscar haya iniciado su carrera en el universo drag, Úrsula está inspirada en una de las drag queen más famosas de todos los tiempos: Divine; y quien dobló la voz del personaje en la versión latina de 1992 fue Serena Olvido, fallecida actriz trans originaria de Monterrey.

En su versión real, Úrsula recibe críticas por su maquillaje / Foto: Disney.

McCarthy desentona con unas cejas en dirección incorrecta y unos tentáculos que no logran enunciar su gracia a través de la pantalla. Y sí, también díganle adiós a Flotsam y Jetsam: otras de las mascotas que extrañamos de la versión animada. Tan reales ahora, pero sin vida.

Flounder y Sebastián: más real, imposible

“Under the sea, under the sea“, es el coro intermitente que suena cada vez que nos acordamos del cómico y también irascible Sebastián, así como también del tímido Flounder. Del mismo modo en que la señora Potts de “La Bella y la Bestia” que fue convertida en tetera por una maldición; estos personajes representativos de “Bajo el mar” son de los más queridos en la historia de cuentos clásicos de Disney.

No obstante, en el live action de La sirenita su apariencia es demasiado real. Además, a los creativos se les pasó un poco el 3D, sumado a la apariencia de un pez con cirugía para agrandar labios; y de Sebastián, qué decir, refugiémonos en nuestra videoteca donde el cangrejo sí que poseía personalidad y además era un director de orquesta. Spoiler alert! En la nueva versión los seres acuáticos no tocan instrumentos musicales.

Flounder y Sebastian en La Sirenita: adiós a su personalidad / Foto: Disney.

El príncipe Eric devela su secreto mejor guardado en La Sirenita Live Action

En la versión original de los 80’s, el príncipe Eric no tenía un pasado muy prometedor: nunca supimos sobre sus orígenes o cuál era el motivo de su viaje por esta vida. Sin embargo, en el Live Action conocemos que fue adoptado por una mujer de diferente etnia llamada reina Selina, que posee una prominente voz y que tiene, como Ariel, no se siente comprendido por su familia ni cree pertenecer al lugar donde habita.

Interpretado por el actor británico Jonah Hauer-King, el príncipe Eric podría ser el personaje más querido de este Live Action, ya que deja de ser la sombra de la construcción psicológica de La Sirenita para tener una vida propia que se disfruta a lo largo de toda la película.

En la versión real de La Sirenita, el príncipe Eric devela su historia y voz / Foto: Disney.

El rey Tritón muere hasta que…

No se espanten. El rey Tritón, interpretado por el actor mexicano Javier Bardem sí muere después de que su hermana (Úrsula) le quite la corona a cambio de la voz de Ariel. Sin embargo, volverá a la vida después de que La Sirenita junto a Eric acaben con la villana.

Y sí, a diferencia de la versión original, esta vez el rey Tritón no será convertido en un alma en pena del tamaño de Sebastian, además que expondrá su pasado y rencor frente a los mortales hablando un poco más con Ariel sobre su madre: Atenea, quien murió por culpa de uno de ellos. En cuanto a la apariencia física de Bardem con el rey animado ; podemos calificarlo con un porcentaje alto.