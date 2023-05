Desde la poca gracia de Úrsula como villana hasta la voz privilegiada de Halle Bailey, checa la reseña de 'La sirenita'.

Ayer vimos una de las películas más controvertidas de Disney de los últimos años y nuestra reseña de La sirenita no es apta para la generación Z.

Si naciste entre los años 1981 y 1993, seguramente el estreno de La sirenita en las salas de cine te causa curiosidad, pero también despierta una decepción anticipada creada por tu niñx interior (sí, psicológicamente existe). Así es que si buscas mayores certezas antes de comprar tu boleto, en nuestra reseña de La sirenita te damos las razones por las que sí y no podría gustarte este live action de Disney

La voz de Halle Bailey

La sirenita es la princesa de Disney que destaca por su privilegiada voz y, para este live action, el cast cumple con todas las expectativas gracias a Halle Bailey: su protagonista y la protegida de Beyoncé desde 2013. En ese entonces, la cantante descubrió el cover de “Pretty Hurts” a cargo de Chloe x Halle —proyecto de Bailey y su hermana— en YouTube. Esto despertó una atención que ahora guía la carrera de la protagonista de la película.

Con los consejos vocales de Beyoncé, Halle no desentona o se rivaliza con la versión animada de La sirenita. Más bien, rolas como “Bajo el mar”, “Yo soy una sirena” y “Parte de él” te harán corearlas como cuando eras pequeñx; sin dejar de lado a otras como “Pobres almas en desgracia”, que canta Melissa McCarthy (Úrsula).

Momento en La Sirenita donde se canta Bésala / Foto: Disney.

Úrsula, la primera impresión que sí cuenta

De las villanas más queridas que Disney parió: con un humor retorcido y una personalidad narcisista. Úrsula es una mujer segura de sí misma y que edifica su sensualidad con una gracia que la actriz Melissa McCarthy no logra en este live action. Si bien su actuación y voz no resultan ínfimas, nos llevan a comparaciones con la Úrsula de nuestra infancia: una razón para no ver el filme si eras fan de esta villana.

Por otra parte, el maquillaje del personaje está inspirado en Divine, una drag queen de los años 70 que se hizo famosa por su papel en la película Pink Flamingos; sus cejas hacia arriba eran su gran atracción, mientras que las de McCarthy dejan mucho que desear.

Además de este detalle, sus maquiavélicas mascotas: Flotsam y Jetsam pasan desapercibidas en la película, con una participación solemne, como si los tentáculos de Úrsula fueran omitidos.

Melissa McCarthy, en el papel de Úrsula, la malvada bruja del mar; desentona sobre la versión animada.

Se devela el secreto de la madre del príncipe Eric

Spoiler alert! Esta reseña de La sirenita está por revelar algunos secretos.

El live action de La sirenita presenta algunos giros que han sido criticados desde el anuncio del protagónico de Halle Bailey en la cinta: por qué para el clásico de Disney no se consideró a una actriz pelirroja es de los titulares más temidos.

Fuera de esto, extractos de canciones como “Bésala” y “Pobres almas en desgracia” fueron cambiados por unos más ad hoc con la época; o sea, omiten el machismo y el menosprecio hacia la mujer. Por otra parte, aparece un nuevo e inesperado personaje: la madre de Eric, a quien no le vimos la cara en su versión animada.

Noma Dumezweni es la reina Selina, sí hablamos de la actriz que le da vida a Hermione en la obra de teatro Harry Potter y el legado maldito. Hasta aquí un guiño más de Disney a la inclusión y a la adopción, porque el príncipe Eric fue criado solo por su madre, después de perderse en el mar.

Si eres millennial y te gusta ver series que develan cómo los magos hacen sus grandes trucos, y no dejar nada a la imaginación, este giro es un motivo para ver la película.

Noma Dumezweni como la reina Selina en La Sirenita Live Action / Foto: Disney.

Un príncipe que también canta

Disney consagró la versión real de La sirenita como una escenificación en Broadway tras darle voz al príncipe Eric con un tema original: “Aguas indomables” es la nueva rola de la película que seguro te aprenderás, y ya está disponible en el soundtrack oficial de la película en plataformas de streaming.

“Solo he deseado una vida en libertad, viento mar abierto y cielo azul, hoy vivo atormentado, las horas se me van, nada hay en mi mente más que tú”, escuchamos en la versión en español interpretada por el actor británico Jonah Hauer-King. No sabemos si nuestro yo inconsciente necesitaba ver a un príncipe cantar, pero Disney obtuvo un acierto vocal tras considerarlo.

Jonah Hauer-King:, Príncipe Eric en La Sirenita / Foto: Disney

La nostalgia suele apoderarse apodera de la mente de lxs millennials, por lo que a veces creemos que el pasado es el mejor retrato de nuestra historia o una ferviente deconstrucción del mismo. ¿Es esta reseña de La sirenita un llamado a la calma o una alteración a tu infancia? Después de leerla, ¿se te antoja ver la película con la posibilidad de decepcionarte o prefieres recoger los pedazos inciertos de tu memoria y guardarlos en un cofre bajo el mar?

La sirenita se estrena en México este jueves 25 de mayo.