Te contamos de cinco juventudes chilangas que, desde su trinchera, están haciendo grandes cambios para la CDMX y el país.

Échales un ojo a lo que están haciendo estas juventudes chilangas que la están rompiendo.

En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró un día para celebrar a las personas jóvenes y sus voces; así, conmemoramos el Día Internacional de la Juventud cada 12 de agosto. Este año queremos hacerlo extra especial con una lista de 5 morras jóvenes que están moviendo la ciudad y el país con su arte, sus campeonatos y sus inventos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos – México (CNDH), “hoy en día existen en el mundo 1021 millones de jóvenes entre los 15 y 24 años”; lamentablemente vivimos en un mundo que les desestima. Particularmente, las dinámicas que rigen nuestras sociedades tienden a hacer a un lado a las mujeres y a las juventudes a partir de la misoginia y la discriminación por edad o edadismo. Es así que las voces y opiniones de las mujeres jóvenes suelen ser ignoradas y que las oportunidades que se les presentan son, en ocasiones, escasas. Algo que sin lugar a dudas debemos cuestionar y cambiar.

Checa también: Arte, cultura, deporte y activismo: Mujeres indígenas que la están rompiendo

Juventudes chilangas que la están rompiendo

Esto se trata de una celebración anual, pero debemos reconocer que hay mucho camino por recorrer hacia el reconocimiento de las juventudes como agentes en sus comunidades, como generadores de cambio. Con motivo de celebrar a las personas jóvenes y promover el respeto a sus derechos humanos y apoyar sus iniciativas y su trabajo, enlistamos aquí a 5 mujeres chilangas que nos inspiran por su constancia y su compromiso por un mundo más diverso y bello para todes.

Martínez Abad es una futbolista mexicana que hoy juega como delantera en las Águilas del América y que formó parte del primer equipo femenil de Tigres. Ha sido reconocida como una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano y hoy, a sus 24 años, tiene una marca individual de 105 goles. Forma parte de la selección femenil de México y es una vocera fiel sobre la importancia de igualad de condiciones entre las ligas varoniles y femeniles.

Esta atleta mexicana ha ganado medallas en los Juegos Parapanamericanos, y Paralímpicos, donde ha competido en pruebas de atletismo. Velasco, quien además, es licenciada en Psicología, es una leyenda deportiva que ha visibilizado la labor de lxs deportistas ciegxs y con debilidad visual en México.

Arantza Méndez Rodríguez

Esta joven mexicana comenzó a formarse en cursos de RobotiX a los siete años y hoy, diez años más tarde, es una de las representantes de más alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales de robótica. Hoy es campeona y líder an el área de robótica e inspira a las infancias y, en particular a niñas, a formarse en el mundo de la ciencia y la tecnología.

Mira acá: 5 mujeres y niñas científicas mexicanas que hicieron (o están haciendo) historia

Esta ilustradora y diseñadora chilanga realiza murales e ilustraciones. Su obra se enfoca en temas de auto cuidado, salud mental, equidad de género y amor disidente. Puedes encontrar su arte en Instagram, donde es súper activa con sus más de 170 mil seguidores.

Esta mujer trans es actriz, conductora y coordinadora de procuración de fondos de It Gets Better México. Además, es una de las voceras más importantes en el tema de diversidad en medios mexicanos. Ha colaborado en campañas nacionales e internacionales por la equidad y el fin de la violencia hacia la comunidad LGBTIAQ+ y, particulamente, las mujeres de la disidencia.

¿Te inspiraron estas chicas? Conoce las historias y los proyectos de más morritas chidas aquí.