Probamos las brochetas de chilaquiles que están siento la sensación viral en redes sociales. ¡Hay verdes y rojas!

De la banda chilanga se pueden decir muchas cosas, excepto que no tenemos imaginación para comer y beber bien agustirri. No por nada estas tierras son la cuna de delicias como la torta de chilaquil o las fabulosas licuachelas. Nos encanta ser inventadas, y eso nos ha llevado a crear genialidades culinarias que harían ruborizar a la gente de otras latitudes. Y para muestra, la última gran creación que se ha vuelto una sensación en redes sociales y que nos lanzamos a probar, picados por la curiosidad: las brochetas de chilaquiles.

Mangata, un pequeño restaurante creado por amigos y ubicado en la colonia Álamos, es el templo de la sabrosura donde se pueden encontrar estas peculiares delicias. Al respecto platicamos con el Chef Moisés Luna, quien nos contó un poco más de la historia y de cómo dieron con la idea este platillo que en muy poco tiempo se ha vuelto viral.

Por si te gusta duro o suavecito… el chilaquil

“Se me ocurrió lo de la brocheta pensando en que debíamos de sobresalir no solo por el sabor. Además de ser una forma de servir diferente: hay gente que los prefiere crujientes y hay gente que los prefiere suaves. Entonces, se le permite al comensal decidir la textura de sus chilaquiles”, nos cuenta el chef. Aquí no hay debate de si deben ir duros o suavecitos, hay para todos los gustos y paladares.



Además de la variedad de las texturas, también se aplicaron en diversificar en cuanto al nivel de picor de las salsas y los acompañamientos. “Como dicta la tradición mexicana, las salsas hay verdes y rojas, pero ya si los quieren más picantes les podemos agregar habanero. Además contamos con una selección de complementos como bisteck, huevo, tocino o champiñones. Hay opciones carnívoras y vegetarianas”, señala el chef Moisés Luna. Así que aquí el cielo es el límite y puedes pedir tu brocheta con el acompañamiento que más se te antoje. ¡Una bomba de sabor mexicano en un palillo!

Brochetas de chilaquiles, un invento para los chilangos

Más allá de buscar la creación de un platillo vistoso, Moisés nos cuenta que estas brochetas de chilaquiles están creadas para el chilango que a veces está de prisa y tiene que llevar algo sabroso y “para ir comiendo” camino a la chamba, por ejemplo. “En la ciudad nunca hay tiempo y hay cosas que se vuelven tendencia —como meter todo en un bolillo—por que son una forma rápida de comer. Están pensadas para ese público chilango, pero nos encantaría que las probara gente de toda la república”.

Aunque por algo se empieza, porque comensales que no son solo de esta colonia ha venido desde otros puntos de la ciudad a probar estas brochetas, picados por la curiosidad. Y han tenido un buen recibimiento. Al contrario del hate que suelen desatar las innovaciones culinarias que incluyen platillos tradicionales, a ellos les han hecho muy buenos comentarios: “A la gente le ha gustado la idea. Nos han comentado que vienen del otro lado de la ciudad nada más para probar las brochetas de chilaquiles. Pero en general de todo el menú hemos tenido buenas opiniones. Los molletes los piden mucho también”.

Con la fama siempre vienen algunos comentarios sarcásticos, pero ellos los toman con filosofía, siempre pensando en mejorar y en seguir innovando. “De repente leemos comentarios como que quieren brocheta de frijoles y lo tomamos con humor; al final la gente que las prueba se va contenta”.

Piensan seguir experimentando

Además de estas brochetas que se se están volviendo un clásico instantáneo y ante la respuesta de la gente, en Mangata planean seguir echando mano de su creatividad para ofrecer nuevos sabores y presentaciones. “La gastronomía mexicana es tan amplia que sabemos que hay preparaciones que no son comunes de encontrar y queremos ser innovadores en ese aspecto, así que estén listos para las nuevas opciones que vamos a ofrecer”.

Dónde: Mangata, Correspondencia #95, Álamos

Cuánto: $35 pesos por brocheta (incluye un ingrediente extra que puede ser carne o vegetariano)

Cuándo: Lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas, cada dos sábados hay “Saba-brunch”.

Redes: Facebook- Mangata Snacks and Drinks