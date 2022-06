¡Ave María purísima! La Puri reabre sus puertas. Acá te contamos todo sobre el regreso de uno de los lugares favoritos de la banda LGBT+.

La Purísima —La Puri, para los cuates— es uno de los lugares para la comunidad LGBTIQA+ más amados y concurridos. No por nada los filones se ponían bien severos para poder ingresar (cuando aún estaba abierto). Pero todo cambió con la llegada de la pandemia: llegaron las restricciones gubernamentales que obligaron al cierre temporal de algunos espacios como antros y discotecas. Y aunque la mayoría de estas disposiciones sanitarias ya se levantaron, no veíamos la hora en que La Puri volviera a animar las noches y madrugadas de la calle de República de Cuba.



Pero todo parece haber cambiado. Todo indica que San Sebastián, santo patrono de los LGBT+, nos tiró paro. Y es que al fin La Puri parece estar de regreso y más poderosa e irreverente que nunca. Todo comenzó con la actualización de su foto de perfil en redes sociales y una imagen de portada que de inmediato prendieron las alarmas entre sus seguidorxs.

Además de esto, el gerente del lugar, Elías Álvarez, subió a sus redes sociales personales —es nuestro amigo personal y hemos estado en todos los cumpleaños de sus hijos, no lo stalkeamos— una fotografía en la que agradece al fotógrafo Fershow Escárcega, por uno de los artes que decorarán las paredes de La Puri en esta nueva etapa. Para quienes no topen a Fershow, él es un talentoso fotógrafo queer cuyas obras han sido elogiadas en diversas exposiciones en México y el extranjero. Ademas, Fershow también es un artista gráfico quien prestó su talento para engalanar El Tijuana, la cantina queer que acaba de reabrir sus puertas muy cerca del Metro Juárez.

¿Cuándo reabre La Puri?

Después de algunas publicaciones en las que jugaron con nuestro corazoncito escribiendo “muy pronto”, todxs estábamos esperando que volvieran sus noches de taconeo intenso en cualquier momento. “Esperanding” o “Tía Puri, ¡ya nos urge!” eran algunas de las publicaciones que se leían en respuesta a los anuncios de reapertura. Pues como no hay plazo que no se cumpla, en La Puri aprovecharon que la fiesta arcoíris está por todo lo alto y eligieron el mes de junio de 2022 para volver como las más grandes.



Será el próximo jueves 23 de junio que al fin la profecía se vuelva realidad. En sus redes están llamando al jolgorio desde tempranito: desde las 6 y media de la tarde. Y tiene sentido que llegues temprano a agarrar lugar, porque como ya sabemos las filas se ponen buenas, y más siendo la reapertura de uno de los lugares más queridos del Centro Histórico de la Ciudad de México.

¿Qué habrá de nuevo?

Además del arte de Fershow Escárcega engalanando sus paredes (y otras obras de inspiración religiosa), el show de nervios también se pondrá bueno. Ya desde marzo daban pistas de ello, cuando comenzaron a reclutar nuevo talento drag que estuviese relacionado con el concepto de la casa:

“Para la reapertura estaremos contratando talento drag. El requisito es desempeñar un papel drag dentro del campo semántico del arte sacro. Si quieres participar en el casting mándanos un mensajito y mucha suerte”.

Así que, fieles a sus orígenes, ahora en La Puri vuelven recargados con shows iconoclastas e irreverentes relacionados con lo religioso y no apto para las tías persignadas.



¡Si no te quieres perder esta reapertura que promete mucho, no te olvides estar ahí el próximo jueves 23 de junio! Llega desde tempranito, porque el bailongo estará de rechupete.



¿Dónde? República de Cuba 17, Centro Histórico

¿Cuándo? Jueves de junio de 2022, a partir de las 18:30

Facebook para más info: @Lapuri.oficial