A falta de amor, un taco al pastor. O de suadero, o campechano… O tres de canasta surtidos. A los tacos no podemos hacerles el feo, son ese platillo que le cae bien a todos y que va bien con todo, además, se pueden probar con todos los sentidos: a ver, ¿quién no se ha dado un taco de ojo? ¡Uffa! Hasta se nos antojó el crush.

Un platillo tan famoso mundialmente merecía su propio día para ser degustado de a poquito, mordida a mordida, para saciar el estómago y la curiosidad infinita. Y también por eso, nuestras amistades de TikTok llegaron con una idea maravillosa: ¡Convocar a toda la banda de Guadalajara, Monterrey y CDMX que se rifa a hacer deliciosos taquitos en video con el #TikTacos! Acá la puedes checar para irle haciendo un huequito a tu estómago.

Ya con un poco de hambre, ¿le damos? Con ustedes, este el glosario chilango del taco.

Taco. Alimento para la barriga y el corazón

Antes de meternos de lleno en la taquiza hay que platicar la historia de estos bocados que tanta felicidad nos causan, los cuales son una familia enorme, muy variada, y que incluso tiene parientes lejanos por todo el mundo. Sobra encasillar un alimento tan noble. El taco es un juego de la imaginación donde varían los ingredientes, las preparaciones y las formas de presentarlo: es la infinita posibilidad que rompe con la barrera de lo alimentario.

La Academia Mexicana de la Lengua define al taco como:

m. 1. Tortilla de maíz enrollada que lleva dentro carnitas o chicharrones, queso, aguacate, o una mezcla de varios alimentos. || 2. Bocado o comida ligera.

Entonces, ¿el taco va más allá de una tortilla que abraza otro alimento? En efecto. Para empezar, no hay que olvidar a la banda norteña que se rifa con sus exquisitas tortillas de harina para la carnita asada, las discadas o los tacos gobernador. El maíz tiene un lugar muy especial en nuestro corazón pero ahí, a la izquierda del padre, está Santa Tortilla de Harina. También recordemos los tacos de aire, esas tortillas perfectamente enrolladas que se disfrutan sin más al salir de la tortillería, claro que los conocedores agregan una pizca de sal —si las condiciones lo permiten— para acentuar el sabor.

Taco de lengua popular mexicana

Si continuamos navegando a través del imaginario taquero, encontramos que el taco ha sobrepasado los límites de la tortilla derivando en un verbo que engloba darse un bocadito, una probada o comida ligera que antecede a la comilona. Como se agradecen las amistades que, cuando llegas famélico a su casa, te ofrecen “un taco” de lo que sea que haya en su refrigerador, aunque no sea propiamente envuelto en una tortilla.

El taco también es picardía de la lengua ya que ha pasado a formar parte de diversas expresiones y refranes que nos acompañan día con día. Cuando vemos al que nos gusta o a alguien agradable a la vista “nos damos un/echamos el taco de ojo”, si alguien anda faroleando “le echa mucha crema a sus tacos” y lo primero que hacemos cuando baja la temperatura es “hacernos taco” envueltos en una cobija.

¿Ya lo notaron? El taco está presente de inimaginables formas en la vida de los chilangues. Sí, de todos. Anthony Bourdain mencionó en una visita a México que no había comida más democrática que los tacos ya que todos los disfrutaban por igual, sin distinción alguna y a cualquier hora. Ya sea un taco en casa de la abuela, en la fondita de confianza o borracho con los amigues a las 3 de la mañana, los tacos son un apapacho, cálido y reconfortante, que nos devuelve a la vida.

Tlaco. El origen del bocado y del utilitario

Así como encasillar la definición del taco es irrelevante, también lo es empeñarse en encontrar un único orígen de este. De lo que estamos seguros es de la existencia de los tacos desde la época prehispánica y que era uno de los platillos con los que se agasajaba a Moctezuma Xocoyotzin día con día a la hora de la comida. El cronista Bernal Díaz del Castillo mencionó que a su llegada —los españoles— fueron recibidos con una enorme cantidad de guisados que se comían en forma de taco con una tortilla de maíz.

Años más tarde, Salvador Novo en sus crónicas gastronómicas mencionó que esto se debía a que la tortilla fungía como plato donde se colocaba el alimento y también como el cubierto para tomarlo, la típica que aplicamos cuando hay ollas enormes con guisados variados. ¿Será este el origen canónico del taco? No sabemos con seguridad. Lo que sí es que la versatilidad de la tortilla a la hora de comer convirtió al taco en un alimento socorrido por su utilidad y que, casi casi, posicionó en las mesas precolombinas sin querer.

Debido a esto, algunas teorías mencionan que el origen de la palabra taco proviene de del náhuatl tlaco, que según el Gran Diccionario Náhuatl significa mitad o en el medio, y quizás hacía alusión a la forma en la se coloca el ingrediente que es abrazado por la tortilla. Algunas otras dicen que proviene del náhuatl quauhtaqualli, un tipo de tortilla que era difícil de pronunciar por los españoles así que derivó en taqualli y finalmente en taco.

Hablando de la lengua y los versos, no podemos dejar afuera a un verdadero poeta del taco: @robegrill. ¿Qué es más hermoso que escuchar en tu TikTok un inesperado ¡QUE CHILLE! Probablemente nada. Para #TikTacos Robegrill se armó en Campo Marte los tacos de asada más suculentos que jamás has visto. ¡Haz click acá para verlos!

Taqueando por la ciudad

Hablar de tacos sin que se abra el apetito va en contra de la naturaleza mexicana, es más, ¿a quién no se le ha antojado una orden de sus favoritos con estas palabras? Pa’ dejar de ser compas. La gastronomía chilanga es uno de los pilares que sostiene la cultura de nuestra ciudad y ésta, a su vez, está constituida por cientos —o miles— de tacos diferentes que nos dejan con la panza llena y el corazón contento.

Taco placero

Un clásico de clásicos. Sencillo. Versátil. Existen dos teorías acerca del origen del taco placero. Algunos restaurantes cerca de la Plaza de Toros dicen que apareció por ahí de 1950, tras la construcción de este emblemático lugar y que la receta original lleva carne asada y chicharrón. ¿Ya saben de qué tacos hablamos, verdad?

Por otro lado y quizás una versión más aceptada dice que el taco placero nació de las plazas de los mercados, de ahí que sean “placeros”. Estos son los tacos que se arman rápido con lo que haya disponible: nopales, chicharrón, una embarrada de frijol, queso fresco, pico de gallo, salsa… Las posibilidades son infinitas.

Taco campechano

¿Los tacos campechanos son de Campeche? ¡No! Imagínense, ni que el pan de muerto llevaría muerto en su receta. De acuerdo al investigador y filólogo campechano, Pedro Ángel Ramírez y Quintana, cuando los españoles desembarcaron en un asentamiento llamado Ah Kim Pech —en maya—, lo adoptaron como gentilicio de los lugareños: campechanos porque así es como lo podían pronunciar.

Para el siglo XVIII comenzaron a utilizar la palabra como sinónimo de alegre o bonachón, y dos siglos más tarde en la Ciudad de México se adoptó como mezclado o combinado. De ahí que el taco campechano sea un guisado de diferentes carnes, desde chicharrón con bistec, costilla con longaniza o —nuestro favorito— chorizo con cecina.

Tan clásicos como el campechano, no nos podemos olvidar de los tacos que provienen del mar. Pero eso, mejor, se lo dejamos en manos de tres expertos que te harán salivar con sus creaciones marítimas. Checa los taquitos de atún que preparó @monksofmunch; de pescado por @chefschwarz; y camarón por @emilioelchef, no hay duda que sus creaciones te van a inspirar para también rifarte unos y presumirlos en #TikTacos.

Taco de carnitas

Ya sacamos la carta poderosa: las siempre confiables carnitas. Algunos investigadores aseguran que este platillo es de origen español, ya que fueron quienes introdujeron el consumo del cerdo y los alimentos fritos o confitados a su llegada. El cronista Bernal Díaz del Castillo hace 500 años escribió que, tras aprehender a Cuauhtémoc, Hernán Cortés hizo un fastuoso banquete donde se sirvieron lechones.

Cocinar con cerdo fue una cuestión importante para la corona española puesto que los diferenciaba de otros imperios no católicos: recordemos que los judíos y musulmanes no consumen este animal, por lo que meterlo en la dieta mesoamericana fue también una táctica colonizadora. La neta no nos quejamos, porque de ahí surgieron platillos brutalmente deliciosos como las carnitas.

Hoy en día diferentes estados se pelean el título de los creadores de carnitas, sin embargo el más popular es Michoacán. Algo muy chido de las carnitas es que no desperdician. Si su puesto de carnitas de confianza ofrece además de maciza y cueritos chamorro, buche (estómago), nana (útero), lengua, cachete, oreja, bofe.

Los deliciosos tacos de carnitas solo se pueden apreciar desde la práctica. Desde el ojo que enamora y nos dice, “ven, acércate” hasta que no podamos dejar de salivar. ¿Creíste que te dejaríamos sin ver cómo lo hacen las manos santas que mejor los preparan? ¡Pues no! Acá puedes checar cómo @elblogdelgordo se arma unos en Explanada Polifórum para #TikTacos.

Taco banquetero

Popular entre el gremio de los albañiles, salvador de los hambrientos y un aliviane para el bolsillo. El banquetero es eso, un taco que te preparas en cualquier lugar, incluso en la banqueta afuera de la tiendita de la esquina. Comúnmente este taco se prepara con tortillas de maíz, queso de puerco, chicharrón, queso doble crema y rajas, aunque cualquier ingrediente disponible para armarlo es bienvenido.

Taco al pastor

El señor es mi pastor y con una orden con salsa roja y piña, nada me faltara. Varias taquerías alardean de inventar este manjar nocturno, sin embargo, nosotros dejamos que cada uno nos sorprenda con su propia receta. Personas en la investigación gastronómica coinciden en que nuestro querido taco al pastor tiene ascendencia de medio oriente y su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando a la zona de Puebla recibió a algunos pastores libaneses, quienes introdujeron el Shawarma, el trampo de medio oriente, a México.

De ahí los mexicanos adoptaron esta peculiar forma de cocinar la carne y tropicalizaron la receta: utilizando cerdo como proteína, chile guajillo, achiote… El platillo se popularizó por todo el país y derivó en un sinfín de tacos que parten de lo mismo, ahora sí que una familia de tacos de trompo. En la Ciudad de México, por ejemplo, existen taquerías que datan de 1960 que preparan esta icónica receta acompañada con su fiel y refrescante rebanada de piña.

Este clásico de toda la vida solo puede ser ejecutado por el maestro del sazón y los cortes. Así es, para #TikTacos, @grillervm se lanzó a la Explanada Poliforum a cocinar los mejores tacos al pastor que verás en este día del taco.

¿Cómo te quedó la boca? ¡Acá en Chilango ya no podemos esperar más para armar la taquiza! Hay que celebrar este día del taco comiendo hasta que no podamos más y, claro, compartiendo nuestras creaciones con el contenido más sabroso en #TikTaco.