Gamergy, la convención más grande de gamers y esports, llegó a la CDMX para juntar a los fanáticos del mundo digital y mucha buena música.

La capital chilanga recibió la primera edición de Gamergy México, el evento más importante del mundo de los esports. Expo Santa Fe recibió los días 26, 27 y 28 de agosto a la fanaticada del mundo digital con torneos, conciertos y cosplays de personajes de videojuegos.

Sin embargo, lo más trascendental de la convención geek organizada fue que albergó la final del Clausura 2022 de la LLA, la liga latino americana de League Of Legends.

Crédito: Yéred García

Celebra tu lado gamer en estos lugares para jugar videojuegos en la CDMX 🎮👾

La final de LOL se puso intensa en Gamergy

El también conocido como LOL, por sus siglas en inglés, podría ser visto por los menos conocedores como un mero juego para computadora de Riot Games; sin embargo el League Of Legends es el deporte electrónico con los mayores números de jugadores y de viewers por lo que no es de extrañarse que se hayan congregado más de 2500 personas en Expo Santa Fe, para presenciar la final continental.

En el partido se midieron los equipos Estral, cuyo origen mexicano se remonta a la liga de ascenso nacional y que ha logrado presentarse en varias finales pero nunca logrando el máximo objetivo, y Usuri, los tiburones argentinos que buscaban el tricampeonato latinoamericano y en su alineación presentaron una triada de mexicanos que jugaron ante su público.

Así se definió la final de LOL

Los partidos de eliminatoria en el LOL se juegan al mejor de cinco partidas y, para deleite de toda la pandilla que se dio cita en Expo Santa Fe el sábado 28, Estral e Isuru llevaron la final hasta las últimas circunstancias para definir al campeón.

Los mexicanos Seiya, Grell, quien nunca había logrado campeonar en ninguno de sus equipos y Gavotto, junto a sus compañeros Add y Jelly, de origen asiático, lograron alzar la copa para la escuadra argentina en un quinto mapa de alarido. Además del campeonato, Isuru Gaming se llevó un pase al mundial que se disputará en México en los próximos meses.

Crédito: Yéred García

Si bien la final de la LLA fue el plato principal y que congregó a la mayor cantidad de fanáticos, la Gamergy también contó con Meet And Greets de personalidades del mundo del streaming como MissaSinfonía, conocido además de sus transmisiones en Twitch por reaccionar y darle un enfoque muy particular a ver La Rosa de Guadalupe; Lit Killah, exitoso rapero y freestyler argentino que también suele transmitir partidas de Fortnite; y la presencia de Manute, el español poseedor de la comunidad de más grande League Of Legends quién además le dio la oportunidad a sus fanáticos de intentar vencerlo en la dinámica Beat The Pro.

Crédito: Yéred García

La música en el Gamergy

En la parte musical, la primera edición de Gamergy México se engalanó con la presencia del género urbano con los conciertos de Santa RM, Adan Cruz y los Rich Vago$, representados por Opium B, Denilson y Samantha Barrón.

Aczino trajo sus rimas al escenario de Gamergy

Así mismo, los fanáticos del rap más puro pudieron disfrutar del Aczino, el más grande freestyler de la historia que mostró su faceta musical junto al DJ Aztek 732. Por si fuera poco, Mauricio Hernández le llevó una sorpresa a los fanáticos de la rima improvisada pues llevó de invitado a Mcklopedia, exponente de la vieja escuela a hacer freestyle en vivo. La fe en el rap logró superar incluso una falla en el sistema eléctrico que dejó sin luz al recinto y fue coronada con el G.O.A.T. del freestyle mostrando sus poderes para improvisar con estímulos que el propio público le mostró.

Crédito: Yéred García

Checa también: Ya viene de nuevo el Callejón de la Magia de Harry Potter

Mario Bautista cerró la convención de gamers

El encargado de cerrar la convención de gamers de esports fue Mario Bautista, cuyo público demostró una pasión desmedida por su arte al aguantar la media hora de retraso que sufrió su show y recibir al intérprete de Baby Girl con gritos ensordecedores. Bautista, heredero de los super poderes del pop de su prima la cantante Fey, demostró porque es uno de los exponentes más grandes del género junto a sus bailarines y consiguió cerrar el escenario con alaridos del público tan potentes como los que se dieron 24 horas antes cuando Isuru alzó la copa de la LLA.

La primera edición de la Gamergy México fue un todo éxito, aún cuando es una propuesta de contenido nueva para nuestra capital chilanga y seguro que en años venideros no sólo impactará a los fanáticos de esports como el LOL o de la música, con el crecimiento de plataformas de streaming como Twitch, seguro que en 2023 será el doble de grande y con muchos más exponentes del mundo de los videojuegos