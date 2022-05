La fusión cultural a lo largo de la frontera es cosa de todos los días. Incluso es común que individuos de ambos lados de la línea divisoria se junten para crear música. Lo que no se ve todos los días son proyectos como el de Roberto Verástegui y Sly5thAve; cuyo más reciente álbum, Agua de Jamaica representa una barbacoa TexMex jazzística.

Verástegui, pianista mexicano que entre otras cosas ha sido director de la Orquesta Nacional de Jazz; conoció al multiinstrumentista y colaborador de Prince, Sly5thAve, cuando ambos estudiaban en Texas. Desde entonces consumaron una fusión musical que se ha concretado con el lanzamiento de un disco. Collage de sonidos e influencias sui generis pero que recuerda a clásicos del género y la música universal como Herbie Hancock con toques de J-Dilla.

Chilango tuvo la oportunidad de entrevistarlos y nos contaron la historia de su proyecto, álbum e incluso de la multiculturalidad de la frontera. Como crea del pastel, Sly5thAve nos dio muestra de su mimetización con Verástegui al hacer la entrevista en un perfecto español mexicano:

Roberto Verástegui: Musicalmente hablando también tiene una presencia de hip hop y de música moderna, electrónica, bastante fuerte, pero no es un álbum que hubiera sacado cien por ciento hiphopero. O sea, tiene un tipo de sabor. Un tipo de influencia latina también ahí, muy presente. No únicamente por mí, también por todas las personas que participan en el disco. Sí representa al final de cuentas esa mezcolanza cultural que siempre hay cerca de las fronteras.

Sly5thAve: Soy jazzista, pero también soy productor y hago beats y cosas de pop. Pero la cosa que busco es entre los dos tipos de música que yo quiero. Es como que como por ejemplo, una pista de J-Dilla, es algo que está medio mal; medio correcto, pero no es, no es, no está, no es perfecto. Es como algo en proceso. Y creo que esa influencia es la que yo quiero transmitir, que este disco no es algo perfecto, no es algo como muy refinado.

Es refinado porque somos refinados, porque practicamos, practicamos nuestros instrumentos y soy músico y diario, estoy trabajando en eso; pero no es tan refinado como ya sabíamos que íbamos a ser, y creo que es esa influencia de J-Dilla, de diferentes cosas del hip hop y de los bedroom producers y cosas así. Para mí fue lo más importante