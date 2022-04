Se acerca una de las fechas más importantes para el activismo cannábico. Checa esta agenda de eventos 4/20 en la Ciudad de México.

Por: Editorial M&E

El mes más más importante para el activismo y la cultura cannábica ha llegado. Y al igual que las verdes matas, los eventos brotan y brotan; seleccionamos los más chidos para que te des una vuelta, rías y aprendas sobre consumo responsable, uso industrial y terapéutico; el futuro es verde y ya está aquí. Checa estos eventos 4/20 de abril 2022

1. Reino Pacheco

Organizado por Bali High Stuff y AB Experiencias, es uno de los eventos más grandes y divertidos del mes 4/20. Se trata de cinco áreas distintas; Zona Monchis (área de comida que incluye cervezas y helados) Zona Kermés, donde no sólo podrás divertirte con juegos de aros y conos; también habrá juegos de pesca, canicas, premios y área de boda pacheca. Igualmente habrá dispensario y área de bazar con productos terapéuticos con marcas como Jardín Suculento, Weed Lab, Bali High Stuff y Cannabalance entre otros. Para rematar con área de inflables para divertirte al máximo. Costos y ubicación directamente por mensaje

2. Taller de rolado

Hace tres años la entonces diputada Lucía Riojas le obsequió un porro a la ahora Presidenta de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, la noticia se volvió viral no solo por el hecho, sino porque, de acuerdo con la pachequiza conocedora, el rolado estaba “chafa y horrible” para que no te pase Chicks VS Stigma lanzan un workshop con Hola Filomena; un equipo de mujeres unidas por el amor a la herbolaria, el autocuidado y el conocimiento necesario para el forjado de porros: un arte que pocxs dominan y que ahora está al alcance de tu mano. Nadie nace sabiendo rolar, pero nunca es tarde para aprender.

Cuándo: 19 de marzo

Cuánto: $150

Dónde: Avenida Nuevo León 284-local B, Hipódromo, Cuauhtémoc

3. Serendipia Buena Ondita

En su cuarta edición este evento reúne propuestas locales de los mejores diseños, cosméticos, ropa, stickers y productos terapéuticos hechos con cannabis que te puedas imaginar. Lo mejor de todo es que la entrada es gratuita, además se realiza en el corazón de la ciudad por lo que después puedes comer en algunos de los locales de Barrio Alameda -su sede oficial- y terminar con un rol en La Alameda.

Cuándo: 23-24 de abril

Cuánto: Entrada libre

Dónde: Barrio Alameda Calle Doctor Mora 9, Colonia Centro

4. Misa de Gallo, Festival de Comedia Cannábica

Aunque sobran ofertas de Stand-up, la verdad es que muchos no son graciosos, ni siquiera con varios porros encima. Mejor lánzate a una noche de comedia pacheca a cargo de Pamonstruo, Chompis, Mónica Escobedo y Pablo Araiza; entre otros. Habrás risas, ojos rojos, regalos, marcas patrocinadoras con stands y After Party con música a cargo de DJ Aztek

Cuándo: 23 de abril

Cuánto: 240-340 + cargos

Dónde: Avenida Nuevo León 139, Hipódromo

5. Segundo Festival Cannábico de Oriente

Este festival incluye una serie de eventos 4/20 más allá del centro de la ciudad y se concentra en la zona oriente: Iztapalapa, Texcoco y Chimalhuacán. Habrá manifestaciones pacíficas y artísticas, micrófonos abiertos y mesas de diálogos, además de rodadas, senderismo en el Peñón Viejo y La Casa de Cultura Tepepolco, pulques y mucho más

Cuándo: 20-22 de abril

Cuánto: Entrada libre

Dónde: Alcaldía Iztapalapa

6. Kokedamas con Cannabis

Eventos 4/20

Este arte floral surgió hace aproximadamente 500 años en Japón, se trata de una técnica que permite a las plantas crecer en una bola de musgo, sin maceta. Además de embellecer y purificar el ambiente, reducen el estrés y pueden absorber los contaminantes que se encuentran en el ambiente. Personas con trámite de amparo serán parte una fotografía grupal en las afueras del Palacio de Bellas Artes, también se creará un video de la elaboración de las piezas, este material será difundido en Japón por parte de un canal de YouTube.

Cuándo: 16 de abril

Cuánto: Entrada libre

Dónde: Av. Juárez, sin número, Centro Histórico

7. Lucha Libre 4/20, Festival Gallo Libre

Gallo Libre es un festival cuya misión es unir la cultura cannábica, con lucha libre, música, el uso lúdico y responsable de cannabis. Todo en un mismo lugar. Organizado por Flor de Gallo y Lucha madre, colectivo independiente de Luchadores que a través de sus presentaciones buscan difundir información sobre la cannabis; además de otorgar un espacio a marcas cannábicas, ofrecen talleres y crear un espacios libres y seguros para la gente que desea aprender más sobre el mundo 4/20.

Cuándo: 23 de abril

Cuánto: $200 preventa $250 el día del evento, compra tus boletos aquí

Dónde: La ubicación se proporciona al comprar tus boletos

8. Smoke & Draw

Otro evento de Chicks VS Stigma. El Drink & Draw ya no es lo de hoy, ahora se trata de combinar flores y tu talento para dibujar, así como expresarte a través del papel y los colores. Inhala, exhala y dibuja en un entorno divertido, seguro y lleno de mezclas florales que seguro estimularán tu imaginación.

Cuándo: 22 de marzo

Cuánto: $200, incluye mezcla floral de Hola Filomena

Dónde: Avenida Nuevo León 284-local B, Hipódromo, Cuauhtémoc

*Este texto es informativo y no condona ni pretende incentivar el consumo de sustancias psicoactivas

