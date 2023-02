En Cine Clóset puedes encontrar la ropa de los personajes de tu serie, película u obra de teatro preferida.

Todos hemos soñado con sentirnos como una estrella de cine y ahora, con ayuda de Cine Clóset, el sueño se puede volver realidad. En esta curiosa tienda de ropa podrás encontrar prendas de segunda mano que fueron utilizadas en todo tipo de filmaciones.

Alejandra Carlos es la diseñadora de vestuario que creó este concepto y que ha trabajado en cintas como Saria, [email protected] Caen y No Manches Frida. Ella es la encargada de reunir piezas en buen estado que puedan resultar atractivas al público chilango.

La ropa que se vende en este lugar ha sido usada en películas, series, cortos, comerciales, conciertos, videos musicales y obras de teatro. Hay de distintos precios y de todos los estilos posibles, así que seguro encontrarás algo que te robe el corazón entre sus pasillos.

También te podría interesar: Rata de dos… pacas de fin de semana en la CDMX

Todo lo que encontrarás en Cine Clóset

Aquí no solo hallarás playeras, pantalones y zapatos, sino también bolsas, disfraces, máscaras, pelucas y muchísimos accesorios para armar un ofni perrón. Incluso hay vestidos de novia que pueden ser utilizados para una ocasión especial.

Checa también: ¡Cambia de look! 7 bazares con ropa vintage de 1930 hasta los 90 😎

Además, podrás encontrar algo para toda la familia ya que venden ropa para bebés, niños y hasta mascotas. Ni siquiera Milaneso se va a quedar sin estrenar algo bonito.

Es posible que te topes con piezas únicas que parecen salidas de otra época. Si te gustan las cosas vintage podrás llevarte una que otra joyita. Asimismo, es una excelente opción para que aquellos jóvenes cineastas que buscan hacer sus propias producciones encuentren el vestuario que necesitan.

Cabe mencionar que aquí también reciben prendas usadas de los clientes para que éstas puedan hallar un nuevo dueño.

Cine Clóset no es solo un concepto sustentable, sino también un espacio en donde puedes dejar volar tu imaginación y crear looks muy originales salidos de una película. Date una vuelta por la tienda y dale una segunda vida a estas increíbles piezas que no encontrarás en ningún otro lado.

Dónde: Miguel Ángel Bounaroti 170, Nonoalco, Benito Juárez

Horario: Martes a sábado de 11:00 a 19:00 hrs.

No te vayas sin antes echarle un ojito a: Las mejores tiendas de ropa vintage según Google Maps