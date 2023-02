Diana Flores es una joven deportista nacida en la Cd. de México que se ha convertido en una de las mayores promotoras del flag football a nivel internacional. Con tan solo 8 años comenzó a jugar ‘tocho bandera’ junto a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Desde esa corta edad se notaba su pasión y gran habilidad para el deporte. Aunque no existía una liga para niñas de su edad, ella se rifaba a jugar junto a compañeras hasta ocho años más grandes que ella.

Tiempo después fue invitada a formar parte del equipo de la preparatoria de North Penn en Pennsylvania. Con ella como capitana lograron ganar el torneo regional de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Para 2014 ya había regresado a su país, en donde se unió a la Selección Nacional de México Femenil de Bandera.

Con ahora 25 años, la carrera deportiva de Diana solamente se ha fortalecido y ha llamado la atención de todo el mundo. El pasado julio de 2022 se llevó a cabo el Mundial de Flag Football. En esta edición del campeonato, el equipo mexicano, liderado por la chilanga, llegó hasta la final en donde se enfrentaron a EUA.

Tras demostrar un espectacular desempeño, la selección mexicana no sufrió ni una sola derrota y terminó llevándose el oro. Cabe mencionar que se convirtió en la cuarta quarterback más joven en participar en los World Games del año pasado.

Sin duda, su impresionante actuación durante dicho campeonato hizo que la NFL notara su presencia y la convirtiera en una de sus embajadoras oficiales. Esto permitió que fungiera como coordinadora ofensiva de la AFC en el Pro Bowl de 2023 a inicios de febrero. Durante este evento hizo equipo con nada más ni nada menos que Peyton Manning.

Su más reciente colaboración con la NFL sucedió durante el pasado Super Bowl LVII, en donde protagonizó uno de sus comerciales. Se trató de la campaña ‘Run With It’, la cual destaca y empodera a las mujeres en el deporte.

En el comercial se ve como una serie de personas la persiguen e intentan quitarle la bandera como se hace en su deporte. Se muestra su enorme habilidad y talento mientras logra evadir a cada uno de ellos. En éste aparece junto a otras grandes de deportistas como Vanita Krouch y Bella Rasmussen.

