Si eres de lxs que no entiende muy bien los refranes, no te preocupes, aquí te explicamos lo que estos famosos dichos chilangos quieren decir.

Seguramente escuchaste decir a tu abuelita refranes muy chilangos como ‘Agua que no has de beber, déjala correr’ o ‘Este arroz ya se coció’. Estos dichos populares no tienen autor, ya que son transmitidos de generación en generación con la finalidad de compartir un poco de su sabiduría.

Es por esta razón que no se sabe con certeza cuál es su origen. Sencillamente parten de experiencias de vida que resultaron en breves, curiosas y hasta chistosas enseñanzas. El ingenio con el que son formuladas las hace fáciles de recordar y repetir. Estas metafóricas frases han servido para poder comunicarnos e incluso relacionarnos entre nosotrxs.

Un poquito de historia

‘Refrán’ viene de la palabra francesa ‘refrain’ (estribillo).Como mencionamos anteriormente, no existe un registro exacto de cómo, cuándo y quién los inventó. Sin embargo, sí hay antecedentes dentro de la literatura europea que nos indican que han estado presentes desde hace un buen rato.

El marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, fue el autor de la primera recopilación de refranes: Refranes que dicen las viejas tras el fuego. La obra española es del siglo XV, pero tuvo mayor difusión durante el siglo XVI.

Se dice que estos dichos llegaron al país con la Conquista. Muchos de los que conocemos y en ocasiones repetimos vienen precisamente de España. Otros son creaciones 100% mexas.

Los refranes chilangos más rifados

1. ‘Al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas’

Indica que las personas suelen mostrar interés por lo que normalmente ignoran cuando éste posee algo que quieren, como una jugosa tuna.

2. ‘¡A darle que es mole de olla!’

Se refiere a que las cosas hay que resolverlas con buena cara y sin perder tiempo.

3. ‘A falta de amor, unos tacos al pastor’

Nos dice que, aunque la persona que amas no te corresponda, los taquitos al pastor siempre estarán para hacerte sentir mejor con su delicioso sabor.

4. ‘El que nace pa’ tamal, del cielo le caen las hojas’

Significa que, si estás destinadx para algo, la vida se acomoda para darte lo que necesitas.

5. ‘Agua que no has de beber, déjala correr’

Si el asunto no te incumbe, mejor no meterse.

6. ‘Para todo mal, mezcal. Para todo bien, también’

El mezcal funciona para acompañar penas y festejos.

7. ‘El muerto al pozo y el vivo al gozo’

Se refiere a que, aunque perdamos a seres queridos, debemos continuar con nuestras vidas.

8. ‘No se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo’

Hay cosas que no se pueden hacer a la vez.

9. ‘Cuesta más caro el caldo que las albóndigas’

Hace referencia a que en ocasiones salen más caros los medios para conseguir algo que el resultado.

10. ‘Más sabe el diablo por viejo que por diablo’

Habla de cómo la experiencia se encuentra sobre la astucia en cuanto a sabiduría respecta.

11. ‘Quedaste como el perro de las dos tortas’

Si tardas en tomar una decisión puedes quedarte sin ninguna de tus opciones iniciales.

12. ‘Le echas mucha crema a tus tacos’

Se le dice a alguien que exagera una historia o cualquier cosa que haya hecho.

13. ‘Este arroz ya se coció’

Significa que algo se logró o terminó.

14. ‘Estoy pariendo chayotes’

Indica que la persona está pasando por un mal momento o que le está costando mucho resolver algo.

15. ‘Al que obra mal se le pudre el tamal’

Si haces cosas malas o que lastimen a otrxs, habrá consecuencias.

Los refranes son un reflejo de la cultura de un pueblo. Entre sus palabras se encuentran verdades que nos invitan a reflexionar sobre nuestras vidas y decisiones. Aquellos que tienen un toque chilango no solo son ingeniosos, sino que también son una especie de herencia de nuestros antepasados. ¡Ahora ya sabes en qué situaciones usarlos, así que no dudes en incluirlos en tu vocabulario!

