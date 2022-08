El swing se apodera de la ciudad con este increíble evento que conjunta, shows, clases y concurso de baile en el Salón Los Ángeles. ¡Vas!

¿Buscas una noche de diversión y bailongo en la capirucha? Prepara tus mejores galas y saca a relucir esos pasos prohibidos, porque falta muy poco para el All Together Now, un evento que combina show, baile social y concurso de baile en el Salón Los Ángeles. ¿Quieres saber cómo participar en esta alucinante gala? Quédate, porque acá te contamos los detalles.

¡Apúntate al concurso de baile en el Salón Los Ángeles!

El próximo 10 de septiembre, la CDMX vivirá una noche mágica con tintes vintage y ritmos de otras épocas. Se trata del evento All Together Now, en el cual tendrás la oportunidad de convivir a gustín con tus acompañantes, entrarle al baile y contemplar en la pista a increíbles bailarines de talla internacional.

A lo largo de esta velada se realizarán diversas actividades que te pondrán a sacudir el cuerpo al ritmo del swing; una de ellas es la Master Class, la cual estará diseñada para todos los niveles y correrá a cargo de los directores de Swing México, Tim Collins y Andrea Avilés.

Por supuesto, uno de los mayores atractivos del evento es el concurso All Together Now, el cual pondrá a prueba tus mejores pasos de baile. Se trata de un certamen nunca antes visto, en el cual todxs tendrán la oportunidad de participar. ¡No olvides llevar contigo a tu pareja de baile para entrarle a la competición!

Por otra parte, la pista se vestirá de gala con dos leyendas mundiales del baile: Hablamos de Bianca Locatelli (Italia) y Nils Andrén (Suecia), campeones internacionales de Lindy Hop, quienes darán un show con música en vivo y participarán como jueces en el concurso.

Cabe destacar que este evento es organizado por Swing México y apoyado por The Club Vintage; asimismo, estará ambientado por dos fabulosas bandas: Ramón Cedillo y su Big Band, así como Billies Ballroom con Leo Cortés y Luz Varela (en un tributo a Billie Holiday).

¿Dónde y cómo comprar los boletos?

¡No lo pienses más y apúntate a esta fabulosa velada! Como te contábamos, la cita es el próximo sábado 10 de septiembre a partir de las 19:00 h en el mítico Salón Los Ángeles. Los boletos ya se encuentran a la venta por medio del siguiente enlace. Te recomendamos realizar tu compra con anticipación para que adquieras un descuento de preventa. ¡Hay promociones para grupos mayores a ocho personas!

¿Le vas a entrar al concurso de baile? Toma en cuenta que debes comprar tu boleto anticipadamente, acudir con tu pareja de baile y marcar asistencia a las 10:30 del día del evento. Asimismo, te recomendamos permanecer pendiente del sitio oficial, así como de las redes sociales del evento, para conocer más detalles del registro y la programación.

Dónde: Salón Los Ángeles, en Lerdo 206, Guerrero, Cuauhtémoc.

Cuándo: Sábado 10 de septiembre, a partir de las 19:00 h

Cuánto: Entrada general $400; preventa $325 (adquiere tus boletos aquí).

