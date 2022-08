Ropa de segunda mano, productos de belleza y tatuajes gratuitos son algunas de las sorpresas que te esperan en este bazar de accesorios en la CDMX. ¡Vas!

¿Quieres enchular tu look sin gastar mucha lana? No lo pienses más y lánzate a Mi Club Vintage, un bazar de accesorios en la CDMX con ofertas desde 5 pesitos e increíbles promociones que no te puedes perder. Acá te contamos más sobre este evento pet friendly que apoya el consumo local. ¡Checa los detalles!

Lánzate al bazar de accesorios en la CDMX

¡Bueno, bonito y barato! La tercera edición del Bazar de ofertas Mi Club Vintage se presenta en la capirucha este fin de semana y llega con los mejores precios para ti. Aquí encontrarás accesorios originales, tatuajes gratis, joyas y productos diseñados por talento mexicano, siempre con un costo accesible y para todos los bolsillos.

Para que te des una idea de las curiosidades que hallarás en tu visita por el bazar, te contamos que habrá asombrosas prendas hechas a mano y playeras con el estilo más kawaii del mercado. Asimismo, podrás enchular todo tu clóset con ropa second hand llena de estilo y originalidad.

También encontrarás extensiones y accesorios para el cabello, así como maquillaje de distintas marcas, productos para tu rutina de skincare, velitas aromáticas, mascarillas y bombas efervescentes. En conjunto con ello, podrás adquirir joyas, pulseras, collares, lentes, pines, aretes, relicarios y muuuucho más.

Pero la cosa no termina ahí, ya que el bazar se rifará con dos tatuajes gratis para sus asistentes, así como tattoos desde 1 pesito. ¡Sí! Para entrarle a la promo, solo deberás participar en un sorteo, donde cada boleto cuesta el número que traiga; toma en cuenta que solo hay 250 boletos y que deberás llevar tu flash impreso, o bien, elegir uno de los diseños que el tatuador presentará a lo largo del evento.

Y para darle un gustito al paladar, este bazar también contará con algunas ofertas gastronómicas bastante chiditas, como bolis gourmet, donitas originales y los dulces más deliciosos del mercado.

¿Dónde y cuándo será el bazar?

Prepara el cochinito y la morralla, porque Mi Bazar Club Vintage está por llegar a la capirucha. La cita es los próximos días 19, 20 y 21 de agosto de 2022 en Enrique Rébsamen 203, en la colonia Narvarte. Sigue las redes sociales del evento para conocer más sobre las marcas y expositores presentes en esta edición.

Asimismo, te recordamos que la entrada es 100% gratuita y que el Firulais puede acompañarte, ya que es un evento petfriendly. ¡No olvides tu cubrebocas y sigue las medidas sanitarias en todo momento!

Dónde: Enrique Rébsamen 203, Narvarte.

Cuándo: 19, 20 y 21 de agosto, de 11:00 a 19:00 h

Cuánto: Entrada libre

