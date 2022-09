Aprende nuevos pasos de baile en estas clases al aire libre de cumbia, salsa, bachata, casino y más en distintos espacios de la CDMX.

Si algo no puede faltar en cualquier festividad es el baile sabroso, así que en este post te platicamos de cuatro opciones al aire libre en donde podrás tomar clases de baile en la CDMX para aprender nuevos pasos y rumbear con ganas.

1. Timba Team | Salsa, Bachata y Casino

Este grupo de baile seguro te hará sudar la gota gorda mientras disfrutas de sus divertidos talleres de bachata y casino que tienen preparados para ti. En Timba Team no importa si no has tenido experiencia previa en el arte de la danza, ya que cuentan con lecciones para niveles principiantes e intermedios.

Aprende de técnica, pasos sueltos y baile en pareja, para que en las fiestas no te quedes sin echar el bailongo. Además, no hay pretexto alguno para no disfrutar de esta gozadera, porque también cuentan con clases en línea de salsa en las que seguro la pasarás increíble desde la comodidad de tu casa.

Cuándo: Sábado (10:00 a 14:00 hrs.) y domingos (12:00 a 14:00 hrs.).

Dónde: Parque México (sábados) y Parque España (domingos).

Costo: $70 la clase; también cuentan con paquetes de talleres.

2. Baby Jivers | Swing Lindy Hop y Rockabilly Jive

Si amas la música de los años 50, Baby Jivers es la opción ideal para ti. Aquí no importa si asistes con pareja o no, el chiste está en atreverse y disfrutar al ritmo de la música de grandes como Chuck Berry y Elvis Presley.

Aquí todos son bienvenidos, desde los más chicos hasta los más grandes de la casa, y para vivir la experiencia al máximo, podrás ir vestido como rocker, boper o pin-up mientras bailas en un kiosco del siglo XIX.

Cuándo: Miércoles y viernes clases de Swing Lindy Hop (17:00 a 18:00 hrs.) y de Rockabilly Jive (18:00 a 19:00 hrs.).

Sábados y domingos clases de Rockabilly Jive para Principiantes (14:00 a 15:00 hrs.), Rockabilly Jive Nivel Intermedio (15:00 a 16:00 hrs.), así como Swing Lindy Hop (solo sábados) de 16:00 a 17:00 hrs.

Además, no te pierdas las clases de Rockabilly Estilo Mexicano, los viernes (19:00 a 20:00 hrs.) y los domingos (16:00 a 17:00 hrs.).

Visita sus redes para conocer sus horarios de clases, ya que pueden variar mensualmente.

Dónde: Kiosco Morisco. Sta María la Ribera, Cuauhtémoc.

Costo: $60 la clase; puede variar dependiendo el día de la semana.

3. Rikachá Dance Company | Cumbia y Salsa

Con los pasos que aprenderás de la mano de esta compañía de baile, seguro serás la envidia de todos. Aquí cada clase es una fiesta, pero aguas, porque seguro te volverás adicto a tanto buen bailongo.

Con Rikachá Dance Company aprende giros, secuencias y pasos básicos para disfrutar al ritmo de una buena cumbia y una rica salsa en el corazón del Centro Histórico de la ciudad.

Cuándo: Domingos, clases de cumbia a las 15:00 hrs. y clases de salsa a las 16:00 hrs.

Dónde: Alameda Central.

Costo: $40 la clase.

4. Timba Casino | Rueda de Casino (Salsa Cubana)

Ésta es la primera escuela y compañía de bailes populares cubanos en México y desde hace aproximadamente 27 años le han traído mucho sabor cubano a la capital chilanga con la impartición de sus clases de rueda casino.

Sin embargo, tras la pandemia por COVID-19 decidieron trasladar sus clases a espacios más abiertos, llegando a lo que hoy es su pista de baile: el Parque México.

Con Timba Casino la diversión está garantizada. Cuentan con clases de nivel principiante hasta el nivel avanzado, así que no hay necesidad de experiencia previa, solamente debes llegar con mucha disposición as aprender y pasar un rato increíble.

Cuándo: Sábados y domingos a las 12:00 hrs.

Dónde: Al costado izquierdo de la explanada del Parque México.

Costo: $100 la clase.

