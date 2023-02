En esta próxima temporada del amor y la amistad, celebra tu boda al estilo de Vaselina en uno de los edificios más icónicos de la ciudad: la Torre Latino.

Si te late hacer algo único para San Valentín, lánzate a la Torre Latino y vive una boda inolvidable. El próximo 12 y 14 de febrero, este recinto recibirá a las parejitas que deseen celebrar su amor disfrutando de una vista envidiable de la capirucha.

Ojo, no se trata de bodas oficiales, sino más bien de aquellas tipo kermés en la que te casas de puro cotorreo. Si aún no encuentras a tu media naranja, también podrás armar el bodorrio con tu amix para no perderte la experiencia.

Así podrás celebrar tu boda en lo alto de la Torre Latino

Cada año la temática de las bodas simbólicas cambia y en esta ocasión se optó por un estilo más vintage. Si eres fanático de Vaselina y todo lo que tiene que ver con la nostálgica época de los 50´s, esta divertida y encantadora actividad es para ti.

Hay dos tipos de paquetes que podrás elegir para celebrar el Día del Amor y la Amistad. El primero consta de tu propia boda con anillos y certificado conmemorativo, más una foto para no olvidar la ocasión. Éste tiene un costo de $170 por pareja.

Por otro lado, el segundo paquete también incluye la ceremonia con los anillos y certificado conmemorativo, más la foto de recuerdo. La diferencia de esta experiencia es que cuenta con un acceso al Mirador de la Torre Latinoamericana. Así podrás acabar la celebración desde uno de los puntos más altos de la Cd. de México. Éste tiene un costo de $450 por pareja.

Tus boletos los puedes conseguir a través de su sitio web en donde podrás elegir el día y hora que mejor te acomode. ¡Atrévete a vivir una boda desde las alturas de la Torre Latino! ¡No olvides tu ofni de los 50!

Cuándo: 12 y 14 de febrero

Dónde: Torre Latinoamericana. Eje Central Lázaro Cárdenas 2, Centro Histórico.

Horario: 10:00 a 20:00 hrs.

Costo: $170 (Paquete 1) y $450 (Paquete 2)

