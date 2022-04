La Universidad Iberoamericana lanzó el primer traductor de lenguaje incluyente CaDi. aquí te contamos cómo se utiliza.

Dicen por ahí que “lo que no se nombra, no existe”; por ello, el lenguaje se ha convertido en un elemento indispensable a lo largo de la lucha por la inclusión. Si tú también quieres hablar y/o escribir de una forma más igualitaria pero no sabes cómo hacerlo de forma correcta, échale un ojo al traductor de lenguaje incluyente CaDi, desarrollado por la Universidad Iberoamericana. Aquí te contamos de qué trata.

Ibero lanza el traductor de lenguaje incluyente CaDi

Es un hecho: el lenguaje se encuentra en constante evolución y funge como espejo del pensamiento colectivo en cada sociedad. Por ello, no debe sorprendernos que cada día se propongan mejores formas de expresarnos, especialmente cuando las luchas sociales por la igualdad y la inclusión han cobrado tanta relevancia.

En este contexto, la Universidad Iberoamericana, a través de su Programa de Género e Inclusión, lanzó el primer traductor de lenguaje incluyente. Se trata de un software que salió a la luz en enero de 2021 y que funciona de un modo muy similar al de otros traductores en línea.

Fue llamado CaDi en honor a la Dra. Capitolina Díaz, investigadora de la Universidad de Valencia, quien propuso la creación de la herramienta. A su vez, el desarrollo y la implementación corrió a cargo de la Dra. Elvia González del Pliego, coordinadora del Programa de Género e Inclusión de la Ibero.

Tal como señaló Capitolina Díaz en entrevista para la Ibero, la idea surgió ante la necesidad de crear manuales de lenguaje incluyente. No obstante, pronto se llegó a la conclusión de que una herramienta en línea ayudaría en mayor medida a su difusión, especialmente en esta era tecnológica.

La propuesta fue muy bien recibida por el equipo de la Ibero, cuya Dirección de Informática y Telecomunicaciones aseguraba que este traductor “es una de las pocas conexiones fuertes entre inteligencia artificial e igualdad de género”.

¿Cómo funciona CaDi?

Como te contábamos, el traductor de lenguaje incluyente CaDi tiene un funcionamiento semejante al de otros traductores virtuales: tú escribes una palabra o frase en el primer recuadro, oprimes el botón “Comprobar texto” y, en el siguiente espacio, encontrarás opciones para neutralizar tu escritura.

Si no te convence el primer texto sugerido por el traductor, podrás consultar otras opciones posibles en el botón “sugerencias”; allí encontrarás otras opciones con lenguaje no sexista, cuya cantidad varía en función de cada palabra. Eso sí, evita las faltas de ortografía, porque no obtendrás ningún resultado si la plataforma detecta algún error.

CaDi cuenta con poco más de 500 términos escritos en ‘masculino’ y proporciona dos o tres opciones en lenguaje incluyente; esto quiere decir que el traductor ofrece cerca de 1500 palabras, lo cual demuestra que “el lenguaje no es sexista”, pero sí la forma androcéntrica en la que solemos emplearlo.

Cabe destacar que la herramienta está principalmente dirigida a visibilizar a las mujeres en el lenguaje; sin embargo, en algunos casos también podemos encontrar opciones para nombrar a las disidencias sexogenéricas en nuestra forma de expresarnos.

Actualmente CaDi se encuentra en proceso de mejora para ofrecer un contenido más eficiente, por lo cual está abierta a recibir sugerencias dentro de la misma plataforma. Aquí te compartimos el enlace de la plataforma para que comiences a utilizarlo.

