¿Estás pensando en ir a tomar fotos en Bellas Artes próximamente? ¿Se puede o está prohibido? Checa lo que dice el INBAL al respecto.

Si alguna vez has turisteado por el centro de la CDMX, seguramente has pasado frente al emblemático Palacio de Bellas Artes y te has detenido para capturar unas fotos para el recuerdo. No obstante, esta acción podría ir contra las reglas del INBAL. Para resolver tus dudas, aquí te contamos si realmente está prohibido tomar fotos en Bellas Artes.

La polémica se desató hace algunos días, cuando un video de TikTok evidenció cómo un guardia de seguridad le impidió a una quinceañera tomarse una sesión de fotografías en la explanada del recinto. Cuando la familia y otras personas se acercaron a preguntar la causa de esta prohibición, el agente simplemente se negó a responder.

Poco después, se acercó otro empleado del lugar y señaló que no es posible realizar fotografías en el lugar, pues aseguró que “es un monumento histórico y está protegido; es como lucrar como el Palacio”. También invitó a las personas presentes a pedir informes al respecto en el interior del recinto.

¿Podemos tomar o no fotos en Bellas Artes?

Ante esta situación, comenzaron a surgir las dudas: ¿Realmente está prohibido tomar fotografías en el lugar? Para resolver esta inquietud, buscamos respuesta con las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Al respecto, su Dirección de Difusión y Relaciones Públicas nos dijo lo siguiente:

En respuesta a su solicitud, le informamos que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) reitera su apertura para realizar tomas fotográficas en la explanada del Palacio de Bellas Artes, para ello, es importante realizar con la debida anticipación, el trámite correspondiente ante la Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble y la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas, con el que se evaluará la solicitud.

En otras palabras: solo podrás tomar fotografías en la explanada del Palacio si solicitas un permiso y si las autoridades aceptan tu solicitud. Sin embargo, la respuesta no especifica si esto aplica para todas las fotos (incluyendo las “del recuerdo”) o solo para aquellas con fines comerciales.

Sobre el caso de la joven del video, la Gerencia del Palacio reportó que “luego de aclararse que no era posible autorizar tomas en la fuente ubicada en la explanada del recinto, se permitió a la quinceañera realizar sus fotos”. Asimismo, las autoridades recomendaron respetar los elementos arquitectónicos y artísticos alrededor del monumento, ya que se trata de Patrimonio Cultural de la Nación.

Solicita un permiso

¿Te gustaría solicitar un permiso para tomar fotos en la explanada del Palacio? Deberás ponerte en contacto con la Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble, cuyo correo es [email protected], y con la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas, [email protected]. También puedes llamar al 55 10 00 56 00 (ext. 4288 y 4054) o acudir directamente al recinto.

Y tú, ¿qué opinas de estas restricciones en monumentos públicos? ¿Estás de acuerdo con las medidas tomadas por las autoridades del recinto? Compártenos tu opinión