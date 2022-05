Ahora que estamos regresando a la modalidad presencial, seguramente te servirá saber dónde comprar ropa bonita y barata para ir a la oficina.

¿Necesitas ropa para ir a la oficina? Estás de suerte, pues aquí te recomendamos algunos de los mejores lugares para conseguir ropita ‘Godín’ linda que no te haga un hoyo en la cartera.

Estamos volviendo lentamente a la vida parecida a como era antes y con ello a las oficinas. Ya sea que estés trabajando de manera híbrida, presencial o que sigas a distancia, nunca está de más que te sientas preciosa en el proceso. Como no queremos que te gastes la quincena en el proceso te traemos una selección con 5 de los mejores lugares en la ciudad para comprar ropa buena, bonita y barata para ir a chambear a la oficina.

¿Por qué arreglarte para la chamba?

Estuvo rico trabajar en pijama mientras duró, pero lo cierto es que hay varias desventajas detrás de trabajar en cama o sin haberte dado una manita de gato primero. No se trata de que tengamos que vernos perfectas para chamber ni tiene que ver con las exigencias de belleza que se nos han colocado encima, sino que las rutinas —en ocasiones— nos ayudan a mantenernos sanas y a energizarnos.

Quitarnos la pijama, bañarnos y ponernos ropa de día nos ayuda a dar por comenzado el día, a concentrarnos y a ponernos en mood chamba. Incluso en los días que no tenemos tantas ganas de ser productivas (cof, cof, lunes de bajón), ponernos un vestido bonito o unos pants cómodos con un blazer encima nos puede ayudar a animarnos un poco.

via GIPHY

No tengo nada qué ponerme

Es probable que no tengas tanta ropa para el trabajo como quisieras, en parte porque has pasado los últimos dos años en casa el 90% del tiempo. ¡Pero no te preocupes! Hay un montón de opciones baratas e increíbles en la ciudad para hacerte de outfits muy monos y nada caros. Esta selección de tianguis, bazares y pacas nos recuerda que la industria de la moda es mucho más que el fast fashion, que puedes verte fabulosa sin gastar una fortuna y que la ropa de segunda mano tiene carácter y punch.

Tianguis Las Torres / Tianguis de Renovación

En este tianguis hay ropa desde ¡un peso! Aquí encontrarás joyitas de ropa de paca variada y de calidad. Blusas, sacos, vestidos, aquí lo que busques encuentras, pero recuerda que hay que buscarle. Ve con paciencia y tiempo y dale a encontrar todo para un look completo.

Dirección: Eje 6 Sur, Av. Luis Méndez, Colonia Renovación, Iztapalapa. A tan sólo unos metros de la estación del metro Constitución de 1917.

Horarios: Este tianguis se pone los días martes, jueves, viernes, sábado y domingo desde tempranísimo en la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde.

Checa también: ¡Pura chida! Tianguis para echar P.A.C.A. ¡Entre semana! 😎🤙

Las pacas de Pino Suárez

En esta paca vas a encontrar cientos, pero de veras cientos de puestos con ropa y zapatos a excelente precio. Muchos de los puestos tienen promociones donde te puedes llevar varios artículos por menos dinero. Nada más acuérdate que ir a la paca significa ir con ganas de buscar. Habiendo tanta ropa vas a necesitar un poco de suerte para encontrar cosas que te gusten y te queden, pero seguro sales con varios tesoros bara bara.

Dirección: Calzada de Fray Servando 52, esquina con Calzada de Tlalpan, Colonia Tránsito, Cuauhtémoc. Cerquísima del metro Pino Suárez.

Horarios: Puedes visitar las pacas de Pino Suárez de lunes a domingo de 9 am a 5 pm.

Este bazar de diseño mexicano y ropita vintage se va a convertir en tu lugar feliz. Encontrarás ropa, calzado y accesorios así como un trueque de prendas donde podrás intercambiar las cosas que ya no usas sin ningún costo. El espacio es pet friendly y aparte de hacerte de prendas chidas podrás comer delicioso. ¡No te lo puedes perder!

Dirección: Tlaxcala #105, Roma Sur, Cuauhtémoc.

Horarios: No te pierdas la próxima edición del bazar el 21 y 22 de mayo de 12 a 7 pm.

Tianguis de Coyoacán

Otro lugar buenísimo para comprar ropa para la oficina y hacerte de joyas para tu clóset sin gastar mucho dinero es el Tianguis de Coyoacán. Encontrarás ropita de excelente calidad desde 5 pesos. Cuando vayas verás grandes mesa con montañas de ropa, pero no te abrumes, selecciona la ropa con atención y tampoco compres por comprar; búscale un poco más y seguro encontrarás alguna prenda que de veras te hacía falta.

Dirección: Av. Del Imán esquina con Av. Panamericana, Colonia Pedregal de Carrasco, Coyoacán.

Horarios: Este tianguis se pone los sábados y domingos desde las 9 am hasta las 4 pm.

Te puede interesar: ¡De tianguistas y artistas! Arte para llevar en estos tianguis chilangos

Este bazar que promueve el trabajo de mujeres y disidencias sexogenéricas cuenta con ropa y accesorios de todo tipo: desde playeritas cool de tu banda favorita hasta ropa vintage de calidad increíble. Aquí encontrarás prendas accesibles y fabulosas sin tener que buscarle tanto.

Dirección: Sus sedes van cambiando en cada edición, pero no dudes de caerle a la siguiente en el Forotonala en la calle Tonalá #308, Colonia Roma, Cuauhtémoc.

Horarios: De 11 am a 7 pm.

¿A cuál es estos lugares te vas a lanzar primero para comprar ropa buena, bonita y barata para ir a la oficina? ¿Quieres hacerte de ropita sin gastar? Te decimos cómo y por qué entrarle al mundo del trueque de ropa.