¡Que no se te pase la fecha! El próximo bazar de K-pop en Iztacalco es este fin y llega con increíbles sorpresas que no te debes perder.

¡Hora de sacar tus mejores pasos de idol! Si lo tuyo es el k-pop y te encanta la cultura de Corea del Sur, aparta el siguiente domingo, ya que se llevará a cabo un increíble bazar de K-pop en Iztacalco. Además de un sinfín de productos kawaii, durante el evento podrás disfrutar de clases gratuitas, invitadxs especiales y una proyección sorpresa. ¿Jalas? Aquí te adelantamos todos los detalles.

Así será el bazar de K-pop en Iztacalco

No cabe duda de que el K-pop llegó para quedarse; en efecto, idols y bandas surcoreanas siguen sumando fans alrededor del mundo con sus originales pasos y estilo. México no es inmune a sus encantos y, por ello, este fin de semana se realizará un evento dedicado a este potente fenómeno musical.

En este bazar encontrarás todo lo que necesitas para darle gusto a tu corazón kawaii: Habrá decenas de productos inspirados en la cultura del país asiático, como joyería, coleccionables, accesorios diversos, ropa, cosméticos k-beauty, papelería y mucho más para tunear tu look y tu guardarropa.

Cabe destacar que el lugar contará con un Random Play Dance, donde tendrás la oportunidad de sacar a relucir tus mejores coreografías; asimismo, habrá clases gratuitas y demostraciones musicales para que no le falte ritmo a este esperado encuentro.

Por supuesto, no podían faltar las opciones gastronómicas para darnos un gustito durante el evento, ya que el bazar contará con una surtida sección culinaria que incluirá platillos, snacks y bebidas procedentes de Corea y Japón.

Pero no solo esto: El evento contará con invitadxs de lujo como J Jun Coreano y Frikiperreo by Karamelo, quienes se encargarán de poner el buen ambiente musical en el bazar. En conjunto con esto, se ha anunciado la proyección de un concierto sorpresa en el Auditorio “Silvestre Revueltas” que no puedes perderte.

¿Dónde será el bazar?

Como te adelantamos, este bazar de K-pop tendrá lugar el próximo domingo 7 de agosto a partir de las 11:00 h. Recuerda que la cita es en la explanada de la Alcaldía Azcapotzalco, ubicada en la colonia Gabriel Ramos Millán. Asimismo, te recomendamos seguir todas las medidas sanitarias y usar cubrebocas en todo momento.

Dónde: Explanada de la Alcaldía Azcapotzalco, en Río Churubusco S/N, Gabriel Ramos Millán.

Cuándo: Domingo 7 de agosto, 11:00 a 17:00 h

Cuánto: Entrada libre

¡No te quedes sin planes para pasarla a gusto el fin de semana!