Christel Klitbo nos comparte toda la información del Festival Prieto que está organizando el Colectivo Poder Prieto Mx

Ya está cerca el Festival Prieto Mx, un espacio que apoya a resignificar el color de piel, busca erradicar el racismo y es una declaración por la inclusión. Las y los organizadores de este proyecto, miembros del colectivo Poder Prieto MX están proponiendo un festival con muchas actividades culturales, artísticas y cinematográficas. Te contamos todo lo que sabemos al momento.

¿Por qué es necesario un Festival Prieto?

Christel Klitbo nos comparte su experiencia en el Colectivo Poder Prieto MX, un proyecto que ha visto transformado sus objetivos, de buscar representación prieta en medios de comunicación a participar en la erradicación del racismo del país.

La historia de Christel Klitbo una mujer que fue racializada desde la infancia, por el racismo sistemático en la sociedad mexicana nos ayuda a entender la necesidad de prestar atención a este y todos los proyectos que buscan erradicar el racismo en México.

“Ya no es el talento, solo lo que cuenta, sino cómo te ves”: Christel Klitbo una mujer que estudió actuación y a pesar de ser muy dedicada y disciplinada durante la carrera, en el ámbito laboral se enfrentó a los estereotipos de la dirección de castings.

Su perfil no encajaba en los papeles y ha sido complicado conseguir empleo, Klitbo nos compartió su postura y sabe que el rechazo por el color de piel es una realidad en México. Un país donde el 80% de la población tiene piel morena, fenotipo indígena o fenotipo afro; aún con esta numeralia el racismo está presente, interiorizado en nuestras actitudes y expresiones.

Esta desigualdad categórica fue el detonante que dio origen al colectivo y motivo para luchar contra los estigmas del racismo que ha dado origen a la movilización del colectivo.

Más piel morena con papeles cool en el cine

Una de las luchas del colectivo es la necesidad de reformular los papeles disponibles para la piel morena en el cine y medios audiovisuales. Históricamente se han ofrecido papeles de bajo nivel y nula complejidad actoral para actores y actrices de piel morena o negra.

El colectivo busca reformular estos papeles y luchar contra las construcciones sociales que tenemos sobre todes quienes lucen piel prieta. Salir de los prejuicios de guiones donde el malo es negro, la trabajadora del hogar es morena y los pobres son prietos. Estas concepciones en el imaginario colectivo deben ser contrarrestadas así como las pésimas prácticas de brownface o blackface en los escenarios. Son estas reflexiones las que se buscan divulgar en la realización del Festival Prieto Mx.

Esto es lo que sabemos sobre el Festival Prieto Mx

Aunque aún hay algunos detalles por afinar para lograr este ambicioso festival que coloca las bases para crear más espacios de activismo. Conocemos algunas certezas compartidas por Christel Klitbo en entrevista.

Ya están gestionando la cartelera y actividades que ofrecerán los organizadores, entre las actividades habrá: talleres, conversatorios, cortometrajes, caminata del privilegio, exposición de ilustradores, teatro, danza, música, talleres y actividades para niños.

A reserva de algunos cambios, el Festival Prieto se realizará del 24 al 28 de mayo en 4 sedes: Faro Cosmos, La Cineteca Nacional, Complejo Cultural Los Pinos y Utopía Tezontli en Iztapalapa.

Estamos emocionados por ver crecer este proyecto necesario para fomentar la inclusión. Pronto revelarán más detalles con horarios y cartelera completa en sus redes sociales, no le pierdas la pista a Poder Prieto Mx.

No hay lucha sin colectivo

Klitbo menciona con emoción que trabajar en colectivo no ha sido complicado, afirma que sin colectividad no hay lucha y se ha sentido abrazada por colegas y amigos. Lo difícil es mantener la lucha en pie mientras hay personas que no reflexionan y hasta minimizan los objetivos del colectivo.

Las acciones de Poder Prieto Mx no se limitan a la invitación consciente de reflexionar el racismo del país, los miembros de este colectivo se preparan en la materia para compartir conocimientos reflexionados, que buscan reeducar y culmina en lo político con propuestas de políticas públicas.

Klitbo nos comparte información sobre la labor titánica que realizan los miembros de Poder Prieto Mx, no solo están preparando el festival, también tienen diversas reuniones, diálogos con diputados, iniciativas de ley, conferencias en línea y en universidades.

Es un proyecto que busca romper fronteras y alzar la voz por pieles morenas que se involucran en los medios de comunicación. Una lucha contra la blanquitud en favor de la erradicación del racismo.

Lo importante es comenzar a hacer ruido con la propuesta de este Festival Prieto MX para que logre ser tan grande como lo proponen las organizadoras: Talía Loaria, Priscila Alonso, Christel Klitbo, Carolina Hernández, Quetzalli Cortés y un sin fin de manos que se unieron al proyecto para traernos un festival incluyente de piel morena.

No olvides seguirles en redes sociales para estar al tanto de sus actividades Poder Prieto Mx.