Maya Zapata y Tenoch Huerta nos hablan sobre #Poder Prieto, una movilización a favor de la igualdad y en contra del racismo en la tele mexa.

¿Cuántas veces hemos visto como protagonistas de una película o una serie, o telenovela a gente de piel morena? ¿Nunca? Digamos la neta: seguido, ellos tienen los papeles secundarios, los de la servidumbre, los de la nana, los de personajes siempre de bajos recursos, el narco, el drogadicto o simplemente el rebelde y violento de la historia.

Crecimos, gracias a la colonización racial, viendo a gente blanca como protagonistas. ¿Pero eso puede cambiar? Esa es la lucha de #PoderPrieto. Romper de una vez por todas las narrativas que han reforzado y perpetuado el racismo en nuestro país y que ahora las plataformas retoman sin reparo.

Poder Prieto es un movimiento antirracista en México conformado por actrices, actores, directores, músicos, periodistas, guionistas, creativos y activistas, enfocado en la equidad racial, diversa e incluyente en los medios audiovisuales mexicanos.

Entrevista con Maya Zapata y Tenoch Huerta: Poder Prieto

Platicamos con Maya Zapata y Tenoch Huerta, actriz y actor mexicanos, que seguro han visto en varias películas, pero tal vez no sabíamos las inclemencias que, como ellos, muchos actores de piel morena viven durante sus llamados o en un casting. Pero el racismo no es nada más cosa de la tele o de la “farándula”, el racismo se vive todo el tiempo en México y lo tenemos completamente normalizado.

¿Qué significa la palabra “prieto”?

“Es una palabra que se utilizó como un arma para herirnos”, comenta Maya Zapata. “Para quitarnos el poder, para recordarnos que para el sistema valemos poco. Y nosotros lo que hicimos con esa palabra fue apropiárnosla y usarla como una herramienta para empoderarnos”.

¿Por qué crear #PoderPrieto?

“Somos un eslabón más en una cadena que tiene 500 años. Poder Prieto surge desde un pequeño grupo de 3 personas que empezaron a convocar a muchos que pensábamos similar y en días éramos cientos. Surge a partir de que hay muchos movimientos antirracistas en el mundo, sobre todo #BlackLivesMatter. En México el tema lo traíamos también desde mucho tiempo atrás, pero ahora tomó forma la idea, la rabia y la indignación”, asegura Tenoch Huerta.

Al respecto, Maya advierte: “siempre se ha sabido que los prietos no protagonizan la televisión, y si lo hacen es para algo tóxico, negativo, delincuencia, violencia, de servicio; desde una superficie que lo que hace es reforzar los prejuicios que afuera sí están causando homicidios y violencia”.

¿Por qué los directores, productores y empresas de contenidos apuestan por talento de piel blanca, eso es garantía de éxito?

Tenoch Huerta rememora el origen de la pérdida de identidad desde la llegada de los españoles a México, ese arrebato completo de cultura, tradiciones y forma de vida. “Desde aquél entonces nos han contado que los blancos son los buenos y los negros son los malos. Misma idea que, con el paso del tiempo fue reforzada en la construcción de narrativas radiofónicas y televisivas. Típicas ideas que hemos visto un sinfín de veces: los jodidos morenos sólo pueden salir a través de ayuda de los blancos, o una mujer sólo es si logra casarse con un blanco millonario. Esas ideas las han adoptado las televisoras y creen que como eso es lo que han elegido mostrar, es lo que funciona”.

#Amimedijeron las novelas, que lxs mexicanxs queremos ser blancxs, ver blancxs en la tele, q somos poco exigentes e inteligentes porque no estudiamos Hoy digo: ¡Las Novelas refuerzan prejuicios y estereotipos tóxicos! #NdeNosFaltanPrietos#NdeNoMasRacismo@VernaMyers@NetflixLAT pic.twitter.com/pljHXrDYj3 — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) February 24, 2022

¿Cómo se vive actualmente el racismo en el cine y la televisión?

“Bajo el argumento de ‘es lo que el mercado pide’, o ‘eso es lo que se consume en México’; el mercado es racista, pero claro porque eso es lo que muestran”, responde Zapata. Y comenta que uno de los grandes problemas del racismo es el racismo internalizado: no es culpa de la persona que lo vive, es lo que aprendió esa persona, es lo que vio en la escuela, en los medios de comunicación. “Todo el tiempo te están diciendo: ‘ser negro está mal, ser prieto está mal, ser indígena está mal‘ y entonces comienzas a generar un odio a todos los que se parecen a ti. Las mujeres entonces buscan un estereotipo de belleza blanco porque aprendimos que eso era necesario para ser reconocidas como bellas, para gustarle al otro”.

Es por eso, reclama la actriz, “se le pide a los que tienen el poder, a esas empresas, a esas grandes marcas que tienen el poder, que dejen de fomentar el racismo. En México producen un contenido mediocre. Las telenovelas son racistas por excelencia. Aquí no se están generando historias para cuestionarnos”.

Por su parte, Huerta admite que ha visto cómo a actores de piel blanca se les paga mejor porque obtienen mejores papeles. Porque a los prietos se les condiciona con papeles secundarios, papeles que no llevan fuerza en el guión. Y, señala, ha conocido productores, guionistas, compañeros actores que le han dicho: “tú no vales por ser prieto, eres invisible”.

“Sólo dos tipos de papeles para los prietos: el jodido sufridor y el ratero, normalmente a la mujer le toca la jodida sufridora y al hombre el ratero o el ‘buena ondita’. Y todos sabemos que esos papeles no tienen mayor fuerza en la historia. Siempre nos asignan papeles secundarios y quien cuenta el cuento siempre son blancos. ¿Por qué se siguen haciendo estas narrativas? El pretexto es porque es aspiracional, pero lo real es porque la élite está queriendo ejercer el poder hegemónico y no soltarlo. La élite diciéndonos una y otra vez a los prietos una y otra y otra vez tú no vales. Tus historias no son importantes. Tú historia sólo es importante si la cuento yo. Sólo sirve tu historia para que yo gane Cannes. Nuestra élite tanto en la academia, medios, plataformas, lo único que nos están diciendo es: eres invisible, tú. No existes. Y eso yo lo he recibido de productores, famosos guionistas, compañeros actores, tú no vales, no tienes derechos”.

Maya Zapata, actriz y productora, durante “Primer Festival Poder Prieta”, en el Faro Cosmos. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

¿Hasta dónde busca llegar Poder Prieto?



“Hasta donde podamos llegar a ver una televisión en donde nos podamos reflejar todos, en donde haya personas con discapacidad, tallas grandes, morenas, en donde se pueda contar realmente la diversidad de este país y que refleje el contexto socio cultural de México”, responde Maya Zapata.

Las plataformas tienen un discurso, una agenda de inclusión, unas formas de leyes preestablecidas en sus países de origen en donde las llevan a cabalidad. Y tanto la actriz como el actor preguntan: ¿Por qué en México y Latinoamérica no? ¿Por qué en México fomentan el racismo?

“Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para cambiar las narrativas, porque a través de cómo contamos y qué contamos es cómo entendemos el mundo”, comenta Huerta.

¿Qué podemos hacer cómo espectadores y lectores para combatir el racismo en lo que vemos y escuchamos?

“Cuestionarnos”, dice firmemente Zapata, “no hagamos lo mismo que nuestras generaciones anteriores. Ellos decidieron porque su contexto histórico los llevó ahí. Pero podemos procurar ser mejor ahora. Hay que cuestionar el mundo en el que vivimos porque es lo que nos corresponde. Manifestémonos, es lo que nos toca, a través de redes sociales, en las calles. Defender las cosas que deben ser cambiadas”.

Puedes estar al tanto de noticias, acciones y demandas de #PoderPrieto en su Twitter y en las redes de Tenoch Huerta y Maya Zapata.