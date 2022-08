La alcaldía Coyoacán ofrecerá entre el 26 de agosto y el 2 de diciembre de 2022 un taller de hidroponia gratuito.

¿Te gustan las cactáceas y las suculentas pero no sabes cómo cuidarlas? ¿Eres fan de los árboles bonsai pero no te has atrevido a tener uno? ¡No te preocupes! Ya llegó la oportunidad que esperabas para aprender todo aquello que necesitas sobre el tema. La alcaldía Coyoacán ofrecerá de forma gratuita un taller de hidroponia en el que no solo aprenderás a cuidar, sino incluso a cultivar estas plantas.

Antes que nada, ¿qué es la hidroponia?

Se conoce como hidroponia a la agricultura sin suelo; es decir, al conjunto de técnicas que permiten cultivar plantas y hortalizas utilizando soluciones con nutrientes en lugar de tierra. Es un método ideal si gustas de cultivar plantas pero vives en un lugar sin jardín o en un departamento sin espacio para macetas.

A través de la hidroponia, puedes cultivar plantas en tubos de PVC y en pequeñas cajitas de madera o plástico. Incluso existen técnicas para hacerlo simplemente sumergiendo la raíz de tus plantas en recipientes con agua y nutrientes.

¿De qué va el taller de hidroponia de la alcaldía Coyoacán?

El taller de hidroponia que ofrecerá la alcaldía Coyoacán se enfocará en el cultivo de cactáceas y suculentas. Además, ofrecerá una introducción al arte del bonsai. Las sesiones serán de 2 horas semanales, todos los viernes, de 12:00 a 14:00 horas a partir del 26 de agosto y hasta el 2 de diciembre. El curso correrá a cargo del biólogo Miguel Francisco Ávila Rojas.

Las sesiones se llevarán a cabo en la Unidad Territorial Pedregales de la alcaldía Coyoacán, ubicada en la calle Tepalcatzin número 128, colonia Ajusco. ¡Aprovecha, pues el curso será totalmente gratuito!

Cuándo: Del 26 de agosto al 2 de dicimebre (sesiones todos los viernes, de 12:00 a 14:00 horas)

Dónde: Tepalcatzin número 128, colonia Ajusco, Coyoacán

Inscripción: Pide informes al teléfono 55 5618 7846

Costo: Gratuito

