¿Sin planes para este 10 de mayo? Checa estos increíbles spas en la CDMX para celebrar a tu mamá y regálale un día de paz y relajación.

¡Ya chole con regalar licuadoras cada 10 de mayo! ¿Quieres que la reina de tu hogar se desconecte de la rutina y disfrute verdaderamente su día? Échale un ojo a estos 8 spas en la CDMX para celebrar a tu mamá, donde podrá vivir un rato de relajación con masajitos, terapias y tratamientos de belleza. ¡Checa las opciones para este Día de las Madres y arma tu plan!

8 spas en la CDMX para celebrar a tu mamá

Nuestra capital cuenta con increíbles opciones para celebrar este 10 de mayo con toda la actitud; desde lugares para hacer un picnic al aire libre hasta festivales con todo y bailongo. Si tú estás buscando una opción diferente, la cual le permita a tu mamá pasar un rato de descanso y desconexión, no lo pienses más y planea una amena visita al spa.

Afortunadamente, existen numerosas opciones de dónde escogerle; aquí te presentamos lugares variaditos para todos los gustos y bolsillos, así que ya no hay pretexto para quedarse sin probar esta relajante experiencia. ¡Checa la lista!

1. CSC Wellness Center

En este centro dedicado al bienestar, la relajación y la belleza, podrás disfrutar junto a tu mamá de una amplia gama de faciales y masajes. Asimismo, el lugar cuenta con rituales y varios paquetes de Day Spa para elegir, así como microblading, rellenos faciales y mucho más para consentir al cuerpo.

La mejor parte es que sus precios van desde los 500 pesitos y hay bastante de dónde elegir para mantener tu presupuesto. En este Día de las Madres, CSC Wellnes Center ha lanzado elMommy Fest CSCcon diversas ofertas, tales como estancia en sauna, exfoliaciones y reflexología. Para que conozcas más al respecto, te recomendamos echarle un ojo a su sitio oficial.

Dónde: Georgia 145, Nápoles, Benito Juárez

2. Asana Spa

Otra opción perfecta para darle a tu mamá un ratito de desconexión es Asana Spa; allí se ofrecen tratamientos corporales, limpieza facial, masajes relajantes y mucho más para sentir el bienestar por dentro y por fuera.

Para este 10 de mayo, el espacio ofrece tres paquetes especiales de Day Spa, los cuales conjuntan limpieza facial más un tratamiento especial. Para que te animes, te comentamos que los precios van desde los 500 pesos hasta los 700. Aquí te compartimos sus redes sociales para que vayas planeando tu cita.

Dónde: Rancho Vista Hermosa 254, Campestre, Coyoacán.

3. Feel Urban Spa by Live Aqua

¿Buscas un día de confort con toque elegante? Este hotel de la CDMX posee un impresionante spa para sentirte en unas auténticas vacaciones sin salir de la capital. Aquí no solo hallarás faciales y tratamientos corporales, sino que también podrás entrarle a una amplia variedad de masajes e hidroterapias.

Toma en cuenta que los tratamientos individuales parten desde $1,350 mientras que los paquetes rondan los $3,000 y $4,000. Si quieres probar la experiencia, te recomendamos reservar con anticipación en su sitio oficial.

Dónde: Paseo de los Tamarindos 98, Bosque de las Lomas.

4. Moonshine Micropuntura & Spa

Si buscas relajación y belleza, te recomendamos conocer este lugar dedicado a la cosmética, micropuntura y el cuidado personal. Con especialistas certificados, Moonshine ofrece seguridad y relajación mientras enchulas tu piel, tus ojos, tu carita y todo tu cuerpo.

Este espacio de la Roma ofrece aromaterapia, masajes, mascarillas, así como tratamientos contra las estrías, radiofrecuencia, faciales hidratantes, Smart peeling y mucho más. Los precios son bastante accesibles (hay tratamientos por menos de $500 pesitos), así que constituye una opción buena, bonita y barata.

Dónde: Monterrey 159, Roma Norte, Cuauhtémoc.

5. Relajación Total de Hotel Marquis

Uno de los hoteles más icónicos de la capital es también la sede de un impresionante spa y centro de relajación. Hablamos del Hotel Marquis, el cual cuenta con masajes, saunas, hermosos jaccuzzis y numerosos tratamientos para consentir al cuerpo y brindarle el momento de desconexión que se merece.

En este centro de bienestar encontrarás tratamientos desde $1,300 hasta $4,000, así que te recomendamos ir preparando el cochinito para el masaje que más se le antoje a tu mamá en su día. ¡Te recomendamos reservar con anticipación!

Dónde: Paseo de la Reforma 465, Cuauhtémoc.

6. Navinna Spa

¿Vives por la zona de Xochimilco? Con esta excelente opción, no habrá necesidad de hacer un viaje tan largo por la capirucha para consentir a la reina del hogar. En Navinna Spa, encontrarás numerosos servicios, entre los que se destacan los faciales, masajes con piedras calientes, reductivos, manicure y pedicure.

Para el 10 de mayo, este recinto ha preparado atractivos paquetes desde $699 que incluyen aromaterapia, exfoliación, mascarillas y mucho más. ¿Ya te animaste? Checa aquí sus redes sociale para reservar.

Dónde: Carretera Xochimilco-Oaxtepec Km 16, San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.

7. Desertika Spa

Una apuesta segura, cómoda y a buen precio es la que ofrece Destertika Spa. Este concepto, que cuenta con 13 sucursales a lo largo de la CDMX, busca fomentar la armonía y el estilo de vida saludable; para ello, ofrece diversos tratamientos, masajes, faciales, oxigenoterapia y mucho más.

Si quieres probar alguno de sus servicios, toma en cuenta que los precios son bastante accesibles y que puedes hallar masajitos reparadores desde $500. Asimismo, para el Día de las Madres habrá paquetes especiales. Para localizar la sucursal más cercana, te recomendamos visitar la página oficial.

Dónde: Sedes en Nápoles, Quevedo, Lomas de Chapultepec, Tlacoquemecatl, San Ángel, Polanco, Condesa, Barranca del Muerto, Aeropuerto y la del Valle.

8. Hela Spa

Relajación, descanso y confort: este reconocido spa ha destacado por la belleza de sus instalaciones, así como su amplia oferta de servicios. ¿A poco no se antoja un masajito más un rato en el jacuzzi y en el vapor? Todo esto, acompañado de tratamientos para la piel, hace la combinación perfecta para desconectarte de la rutina.

Cabe destacar que Hela Spa cuenta con certificados de regalo para este Día de las Madres, así que solo debes elegir tu paquete preferido para ella. Los precios para estos servicios van desde los $1,950 hasta los $5,100. ¡Lánzate a disfrutar de tu sede favorita! Checa aquí su sitio oficial.

Dónde: Sucursales en Polanco, Roma y Santa Fe.

¡Ya no hay pretexto! Haz que tu mamá disfrute mucho de este día