Lamentablemente, todos los días salen a la luz nuevos casos de acoso sexual en el mundo; y, aún más lamentable, es que la justicia nunca llega o tarda demasiado en llegar. ¿Te imaginas qué pasaría si alguien cobrara venganza contra estos agresores? De esto trata el nuevo libro Peligro Profundode Dot Hutchison, cuya traducción al español finalmente ha llegado a México.

Platicamos con la autora, conocida por su bestseller El Jardín de las Mariposas, sobre esta nueva propuesta literaria que se basa en la realidad de numerosas mujeres a lo largo del globo. Aquí te compartimos todo lo que nos contó durante su visita a nuestro país.

Tras consolidarse como una de las escritoras juveniles más destacadas de su generación, Dot Hutchison deja atrás su exitosa saga de novelas policiales para embarcarse en una nueva historia, tituladaPeligro Profundo(Deadly Waters). En esta obra,la joven escritora se lanza a hablar sobre la violencia sexual ejercida contra las mujeres.

“La inspiración me llegó de forma natural al vivir en este mundo moderno”, nos comparte Dot. “ La violencia contra las mujeres es, por desgracia, muy común e ineludible . Me sentía enojada todo el tiempo sin saber qué hacer al respecto; simplemente pensaba que mi enojo no podía cambiar nada, así que decidí comenzar a actuar”.

Peligro Profundo nos presenta a Rebecca y Ellie, dos compañeras que llevan una vida normal en la Universidad de Florida. Lamentablemente, esa ‘vida normal’ incluye sufrir el constante acoso de sus compañeros, quienes difícilmente aceptan un ‘no’ por respuesta.

Cuando los restos de un joven aparecen en aguas infestadas de caimanes, la escuela ordena a sus estudiantes no acercarse a la zona. Sin embargo, poco después aparece un segundo cuerpo y el vínculo es innegable: ambos tenían fama de ser violadores. En este punto, resulta evidente que alguien está asesinando agresores sexuales. ¿Vale la pena detener al responsable si está brindando una justicia que la ley se niega a otorgar?

De esto trata la nueva novela de Dot Hutchison, quien ha decidido apostar por nuevas historias y poner en pausa aquellas que le han traído fama internacional.

AunquePeligro Profundorepresenta un cambio en el tono de las obras de Dot Hutchison, lo cierto es que siempre ha abordado situaciones de abuso en distintas escalas. Tal como nos cuenta la autora de “La temporada de los niños perdidos”, sus historias reflejan circunstancias que continúan ocurriendo todos los días en el mundo actual.

Es frustrante, porque nosotras nos sentimos preocupadas y sabemos que el acoso sexual ocurre a diario, pero es tan común que la gente ya está acostumbrada . Además, todavía existe esa idea de que las víctimas no tienen que hablar sobre el tema, deben sentir vergüenza y callarse para salvar la reputación de su agresor. Pero esto no debería ser así.

Asimismo, la recepción de este libro por parte de diversas audiencias ha reflejado la principal problemática del abuso sexual; en efecto, mientras las víctimas se reconocen a través del relato, otro grupo asegura que la narración se encuentra muy lejos de la realidad.

Me parece muy interesante leer la retroalimentación de diferentes lectores, porque muchas mujeres se identifican con los hechos de inmediato; sin embargo, muchos hombres dicen ‘esto es exagerado, esto no pasa en la realidad; tú simplemente odias a los hombres’. Lo mejor y lo peor de esta historia, en mi opinión, es que sí, exagera lo que ocurre, pero no por mucho. Esto es lo más frustrante: mucha gente no puede ver el espacio tan corto que existe entre la ficción y la realidad.