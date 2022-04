¡La creatividad no tiene precio! Por eso, escogimos 5 lugares gratis para explorar al artista que traes dentro.

Explotar la creatividad en CDMX

La ciudad es un mar de inspiración y creatividad. Cada esquina que la compone es un lienzo para plasmar ideas y generar debateentre chilangues, así que si estás pasando por un bloqueo creativo o simplemente tienes ganas de estallar en creatividad, estos son lugares perfectos para comenzar a retomar esa vena artística.

Agarra tu mochila, unos lápices y una libreta que estos lugares te ayudarán a dar rienda suelta a esa imaginación que está lista para salir. ¿Vamos?

Pilares

En 2020 abrieron en Ciudad de México los PILARES —por si no lo sabías son las siglas de Puntos de Innovación, Libertad, Educación y Saberes—, espacios destinados a la formación de los habitantes. Como podrás imaginar por su nombre, las actividades que se imparten son variadas y multidisciplinarias buscando abarcar los gustos de la población: algunas son deportivas, de programación, culturales y artísticas.

Así como lo lees, uno de los objetivos de PILARES es acercar a la bandita chilanga al arte para incentivar su creatividad, preservar técnicas artesanales o para iniciar un nuevo negocio. Hay sedes por toda la ciudad en las que cualquiera es bienvenido, así que no dudes en darte una vuelta para aprender alguna técnica nueva y dejarte ir como hilo de media.

¿Quieres más información? Checa su Twitter.

Centro de Cultura Digital

Aunque la Suavicrema —Estela de Luz, si nos piden ser correctos— no es nuestro espacio favorito por diversas implicaciones, alberga uno un proyecto chidísimo pensado para la comunidad creativa de la ciudad: el Centro de Cultura Digital. El objetivo de este lugar es la producción, formación, comunicación y reflexión sobre nuevas manifestaciones culturales derribando las barreras que rodean al quehacer artístico.

El espacio se goza por sí solo, en los alrededores verás gente patinando, bailando y disfrutando de su privilegiada ubicación; al interior es un hervidero de ideas que nacen de la colectividad. Ojo, también tienen algunas actividades de paga, pero su oferta gratuita es amplísima y engloba conciertos, proyecciones de películas, laboratorios y talleres.

¡Crea una app de realidad aumentada que se active con stickers! 🤳🚧



Este taller es una colaboración que hacemos con @AlasyRaices y ya te puedes inscribir aquí: https://t.co/HEGBJUZIKW 🐦🌿 pic.twitter.com/VIrfOm7kFl — Centro de Cultura Digital (@CCDmx) April 13, 2022

Consulta la agenda de actividades aquí.

Centro Nacional de las Artes

Para bailar al aire libre, cantar escuchando tu eco, asombrarte con imponentes edificios y visitar exposiciones artísticas. ¡Uff! El CENART es una joya muy querida por los sureños, quienes han utilizado sus instalaciones como sitio de desestrés y para inspirarse desde hace varios años. Si quieres explotar tu creatividad, una tarde disfrutando de este lugar te ayudará.

No es broma, aunque no entres a ningún taller o exposición la inspiración llegará a ti gracias a los geométricos edificios que conforman este centro. El arquitecto mexicano Ricardo Legorreta es el responsable de la iconica arquitectura, colores y diseño que lo caracterizan. No tengas miedo, explora cada rincón, maravillate con lo que ven tus ojos y ponte a crear.

¡Únete a las celebraciones especiales de este mes! Consulta nuestra cartelera quincenal 👉🏼 https://t.co/RPgARPHAxE



Danza, teatro, música, exposiciones y muchas actividades infantiles, #AquíEnElCenart pic.twitter.com/fTzgJZxR29 — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) April 12, 2022

Consulta la agenda de actividades aquí.

Museo JUMEX

No podemos dejar de recomendar este espacio que actualmente se encuentra de gala con una exposición única en Latinoamérica: Urs Fischer presenta Lovers; se trata de la primera muestra individual del artista en América Latina. Con esculturas hipnotizantes y una verdadera reflexión sobre la condición humana, esta expo gratuita seguro que incentiva tus inquietudes artísticas al tope.

¿Tienes dudas de cómo visitarnos? Aquí toda la información:



HORARIOS

Martes – viernes / 10AM – 5PM

Sábado / 10AM – 7PM

Domingo / 10AM – 5PM

Lunes / cerrado



ADMISIÓN

Entrada libre

No es necesario reservar



EXPOSICIÓN

'Urs Fischer: Lovers'



Foto: Stefan Altenburger

© Urs Fischer pic.twitter.com/LWfDk4xRRu — Fundación Jumex (@FundacionJumex) April 5, 2022

Puedes ver su agenda de actividades, acá.

Complejo Cultural los Pinos

¿Qué curioso no? De mansión presidencial a complejo cultural para el disfrute de la banda. Quizás nunca nos invitaron a una fiesta de alcurnia en los Pinos, pero por lo menos ahora podemos hacer uso de sus instalaciones a través de diversas actividades culturales. Cada semana va cambiando la agenda y procuran cubrir una amplia gama de temáticas, así que lo que te recomendamos es estar al pendiente de su cartelera para encontrar el taller de tus sueños.

🌲🏛💃Recuerda que ahora nuestras clases de danzón se realizan en el salón, Galería Histórica, que se encuentra enfrente del Museo #Cencalli.



Nos vemos todos los domingos a partir de las 13 h#EntradaLibre pic.twitter.com/DPL4u3R4Fv — Complejo Cultural Los Pinos (@CC_LosPinos) April 14, 2022

Consulta la agenda de actividades aquí.