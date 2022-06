¡The Cure está de regreso! Después de su inclusión al salón de la fama del rock, Robert y compañía tienen mucha música para ti. Te contamos

The Cure es un banda que jamás ha pasado de moda, queridos, odiados y parodiados. Sus integrantes han y vuelven con todo, pues según informó Robert Smith a New Musical Express, están trabajando, no en uno, sino en dos álbumes del cual ya se conoce el nombre de uno: Songs Of A Lost World que se lanzará el próximo mes de septiembre.

También comentó que habrá 10 canciones en cada álbum y –además de revelar el nombre–; ofreció un par de detalles más. Aseguró que Songs Of A Lost World, ya tiene material gráfico y está prácticamente terminado. Pese a que la producción se ha retrasado debido a que la versión física se está haciendo en vinilo, pero que muy seguramente saldrá en el mes mencionado. Eso sí, don Robert hizo énfasis en que preferiría que ya se publicara porque “no puede soportar la anticipación”.

Formada hace 44 años, en 1978, The Cure es una banda inglesa que ha sobrevivido al paso del tiempo; las tendencias musicales y su constante cambio de integrantes. A pesar de que se las ha situado en el post-punk, la new wave, el dark , el gótico y hasta el emo, la banda siempre se ha negado a poner etiquetas a su sonido y de sumarse activamente a cualquiera de los movimientos musicales mencionados.

Su música va de lo oscuro y atormentado a momentos de coqueteos con el pop y sonidos más alegres; pero siempre con sensibilidad. Todo esto es obvio en sus 13 álbumes de estudio, a los que se suman dos EP’s, más de 30 sencillos y 30 millones de discos vendidos en todo el mundo. Además, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019.

En cuanto al sonido de ambos discos, Robert Smith ha prometido un sonido implacable y sombrío “es lo más lúgubre que hemos hecho” aseguró. Mientras que el segundo álbum es optimista, más otra producción en solitario que no saldrá hasta 2023.

Se trata de una obra que el cantante ha revisado durante mucho tiempo –años–, según precisó: “Me doy cuenta de que sólo tengo una oportunidad para hacerlo. Así que he añadido instrumentos reales y acústicos, pero no acaba de gustarme. Lo he escuchado como tres veces y creo que es una basura”, ha confesado.

Esperemos que termine de pulirlo pronto y podamos escucharlo, junto con el nuevo álbum de The Cure.

