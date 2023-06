Te contamos cuáles podrían ser las canciones que tocará Taylor Swift en la CDMX en agosto próximo en el Foro Sol.

Desde Love Story hasta Shake It Off, te contamos cuáles serían las posibles canciones que tocaría Taylor Swift en la CDMX en agosto próximo.

Taylor Swift llega por primera vez a la CDMX como parte de The Eras Tour; su gira más exitosa hasta la fecha que recorre otros países de Latinoamérica como Brasil y Argentina. La cantante estadounidense ha vuelto virales videos en TikTok que muestran extractos de sus shows. Desde la vez que cantó 3 horas bajo la lluvia torrencial de Boston hasta el hecho de aparecer nadando sobre el escenario. Sí, na-dan-do.

Entérate de los planes chidos de la CDMX: Suscríbete al newsletter de Chilango

¿Qué canciones tocará Taylor Swift en la CDMX?

Así que, ya saben el próximo 24, 25 y 26 de agosto podrás ver a Taylor Swift en el Foro Sol hacer estos trucos sobre el escenario mientras canta sus mayores hits musicales. Checa el posible setlist que acostumbra tener en sus presentaciones en los Estados Unidos como parte de su reciente gira, que representa cada era musical de Swift a lo largo de su carrera.

Lover Era: Miss Americana & The Heartbreak Prince: The Man, The Archer, Cruel Summer, You Need To Calm Down, Lover.

Fearless Era: Love Story, Fearless, You Belong With Me.

Evermore Era: Tolerate It, Tis the damn season, Marjorie, Champagne Problems, Willow.

ReputationEra: Look What Yo Made Me Do, …Ready For It?, Delicate, Don´t Blame Me.

The Speak Now Era: Enchanted.

Red Era: Nothing New, I Knew You Were Trouble, We Are Never Ever Getting Back Together, 22yAll Too Well.

Folklore Era: My Tears Ricochet, Cardigan, The 1, The Last Great American Dynasty, Betty, Illicit Affairs, Invisible String.

1989 Era: Shake It Off, Wildest Dreams, Bad Blood, Style, Blank Space.

Midnights Era: Karma, Mastermind, Vigilante Shit, Bejeweled, Midnight Rain, Lavender Haze.

Taylor Swift en concierto en Río de Janeiro, Brasil / Foto: Shutterstock

¿Con cuáles otras canciones podrían sorprender en el Foro Sol?

Durante sus conciertos en los Estados Unidos, Taylor Swift ha sorprendido a sus seguidores tras interpretaciones algunos temas en acústico o fuera de su esperado setlist. Así que, para su arribo al Foro Sol también podrías corear: Mirrorball,Tim McGraw,This Is Me Trying,State of Grace,Our Song,Snow On The Beach,Cowboy Like Me,White Horse,Sad Beautiful Tragic,Ours,Death By a Thousand Cuts,Clean y/oRed.