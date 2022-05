Nombrarles para luchar contra la indiferencia, para romper la burbuja en la que nos escudamos y, sobre todo, para mantener presentes a lxs desaparecidxs. Las Rastreadoras son un grupo de mujeres valientes que desde el 2014 buscan a sus tesoros, quienes han sido víctimas de las desapariciones forzadas en Sinaloa. Para amplificar su labor, José María Espinosa de los Monteros, a.k.a. Chema, nos trae una película, desgarradora, pero llena de luz, que todes deberíamos ver: Te nombré en el silencio.

La violencia no es cosa nueva, a diario escuchamos noticias que horrorizan, pero lamentablemente terminan siendo olvidadas por quienes no las vivimos en carne propia. Hasta las autoridades se sordean.Tras crecer en Culiacán, una de las ciudades más golpeadas por la violencia del narcotráfico, Chema —director de Te nombré en el silencio— decidió encarar esta situación a través de proyectos cinematográficos que visibilizan la normalización de la violencia en México.

Así conoció a Mirna Nereida Medina, líder de Las Rastreadoras y una mujer con voluntad de hierro que encontró los restos de su hijo después de tres años de búsqueda.

Al entrevistarla y verla directamente a los ojos, sentir su dolor, fue un shock emocional muy fuerte que me dejó, como decimos en Sinaloa, ‘quemando cinta’. Me dejó pensando en un vehículo adecuado para esta historia. Un cortometraje de tres minutos es muy corto para toda la problemática y brinqué al largometraje documental. Se lo propuse a Mirna y así comenzó.

La primera escena de Te nombré en el silencio refleja este shock: es el momento preciso en el que Mirna lleva a cabo el duro hallazgo. No les voy a mentir, se apachurra el corazón y con justa razón. De ahí se va desglosando un filme que muestra cómo se lleva a cabo la búsqueda de los desaparecidos ante el desamparo del Estado. Al mismo tiempo nos presenta a la unida familia de mujeres que nos recuerda que no todo es blanco o negro, sino que hay matices.

Chema nos platica que esta ambivalencia estuvo presente durante todo el rodaje, el cual duró aproximadamente 5 años debido a la falta de presupuesto —la cinta es independiente, es decir, no obtuvo ningún tipo de financiamiento o apoyo del gobierno—. El miedo estaba presente, por supuesto, pero también una valentía imparable.

Un día estábamos en un predio, en una casa abandonada. No teníamos ni cinco minutos allí. Ellas ya estaban buscando y nosotros filmando, y nos tiraron balazos alrededor para intimidar. Ninguna mujer se intimidó, no hubo pánico, se hizo conciencia de lo que estaba pasando y se buscó un poquito más rápido para irnos”. Esto te habla de la valentía de ellas. Nosotros vamos por un tiempo determinado pero ellas van a estar por muchísimo tiempo.

Los desencuentros con el narco eran el pan de cada día, sin embargo la desazón más grande es la falta de apoyo hacia Las Rastreadoras, quienes se abren camino como pueden y con lo que tienen a la mano.

Desafortunadamente Sinaloa no es un caso aislado, hoy en día cada estado cuenta con grupos de mujeres —mayoritariamente— que están buscando a sus hijos, hijas, esposos y demás desaparecidos en las mismas condiciones que Las Rastreadoras. “Hay buscadoras en Sonora, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, en Tijuana, en la Baja. Ahí está la importancia, ver que esto se replica en todo el país”. Por ello es necesario romper la burbuja, como dice Mirna, la cual nos mantiene indiferentes de la situación que se vive.

Hablando desde su experiencia, Chema piensa que esta burbuja es como una costra que se va formando al ser bombardeado una y otra vez por la violencia, generando un entumecimiento.

No todo son sombras, Te nombré en el silencio también estalla en una luz llena de esperanza y calidez. El crew consiguió integrarse a Las Rastreadoras, como si los hubieran adoptado, logrando así eliminar la barrera entre ambos. El resultado son momentos de autenticidad y comunión, mujeres compartiendo comida con ellos, contando chistes y hasta cabuleándolos. Spoiler alert: hay chistes de pedos y vas a entrar en conflicto por quererte reír aun sabiendo todo el contexto.

Me da hasta pena decirlo, pero no me imaginaba esta ligereza, esta parte de la normalidad del ser humano, de bailar, de tomarte unas cheves y contar chistes. O me la imaginaba pero no a este grado. Tienen el ímpetu de la vida y esta pasión por buscar y por vivir. Algunos tienen una idea de que la víctima ve todo a través de un velo negro, que siempre va a estar cabizbaja y llorosa. Esto es falso. Son mujeres que quieren salir adelante, quieren seguir viviendo y pues ahí está ese motor que es encontrar a sus tesoros.