Conoce la historia detrás de la construcción del Foro Sol, uno de los recintos más grandes del país. Sí, Paul McCartney tuvo que ver.

Sí, la historia del Foro Sol comenzó con Paul McCartney hace 30 años, quien este 2023 volverá al recinto de CDMX para dar un espectáculo masivo.

Paul McCartney regresa a la CDMX para cerrar el 2023 con uno de los conciertos más esperados. Tras escuchar la noticia que se presentará en el Foro Sol no podemos olvidar que fue precisamente el ex Beatle el genio detrás de uno de los recintos más grandes del país.

Paul McCartney en CDMX / Foto: Shutterstock

¿Por qué Paul McCartney estuvo detrás de la construcción del Foro Sol?

En los años 90, México era visitado por bandas y solistas extranjeros como U2, Michael Jackson, Madonna, Elton John, The Ramones y muchos más. No obstante, la mayoría de los shows que ocurrían en CDMX se dividían entre el Estadio Azteca, el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes. Faltaba un recinto masivo para conciertos de más de 60 mil personas no tan centrado en los deportes.

¿Cuándo se presentó en México por primera vez?

Paul McCartney ya había firmado un contrato para presentarse en México por primera vez. Lo iba a hacer en el Estadio Azteca; sin embargo, ante algunos problemas con los permisos, su manager sugirió a la empresa promotora que construyeran un estadio donde pueda tocar. Después, McCartney le contó a Madonna en una fiesta el proyecto del nuevo estadio.

Entonces equipo de Madonna contactó a los organizadores para que su concierto también fuera en el Foro Sol. De hecho, antes de tener listo el recinto, la venta de boletos ya estaba abierta al público general. Se vendieron 180 mil boletos para el concierto de la Reina del Pop en una tarde; y 120 mil de Paul McCartney en una mañana. Madonna terminó estrenando el recinto y se presentó el 10, 12 y 13 de noviembre; Paul lo hizo el 25 y 27 del mismo mes en un ya lejano 1993.



