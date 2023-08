Tras las pistas de Ocesa, la compañía hizo oficial la noticia del concierto de Paul McCartney en el Foro Sol de la Ciudad de México este 2023

Ocesa confirmó que Paul McCartney regresará a México este 2023, después de que la compañía diera algunas pistas con respecto a los próximos planes del ex Beatle en México. El concierto del compositor de temas como “Hey, Jude” y “Let It Be” se celebrará en el Foro Sol de CDMX el 14 de noviembre de 2023 y corresponde al Got Back Tour, gira que inició en Washington en abril de 2022.

“Me hace mucha ilusión decir que voy a México a dar algunos conciertos con mi Got Back Tour en noviembre. Tengo muy buenos recuerdos de México”, declaró Paul McCartney a través de un comunicado con respecto a su regreso a nuestro país este 2023. “Cada vez que estamos allí nos la pasamos muy bien. Así que vamos a crear más recuerdos maravillosos… vamos a rockear… vamos a rodar. ¡Y vamos a tener una fiesta! ¡Fiesta!”, advirtió el músico.

La última vez que Macca tocó en nuestro país fue en 2017, cuando se presentó en el Estadio Azteca dentro del marco de la gira One on One.





Precios de los boletos para ver a Paul McCartney en el Foro Sol

Los boletos del Got Back Tour de Paul McCartney en México estarán en preventa para tarjetahabientes Citibanamex a partir del viernes 1 de septiembre de 2023 a las 14:00 horas (México/ Centro). El público en general podrá adquirir sus entradas a partir del sábado 2 de septiembre a la misma hora.

Estos son los precios de los boletos (sin cargos) para Paul McCartney en el Foro Sol:

DIAMANTE $12,080.00

PLATINO $6,580.00

ORO $5,580.00

ROSA $5,080.00

MORADO $4,480.00

AZUL $3,880.00

GENERAL B $1,180.00

VERDE A $3,080.00

NARANJA A $2,480.00

VERDE B $1,980.00

NARANJA B $1,580.00

VERDE C $980.00

NARANJA C $680.00

Cabe destacar que la venta a fans (para la que te puedes registrar aquí) será a partir del 29 de agosto a las 9:00 horas; la venta Beyond/ Prestige será desde el 30 de agosto; y la Pre-Preventa Priority a partir del 31 del mismo mes.



Lugar: Foro Sol (Viaducto Río de la Piedad s/n, Col. Granjas México)



Fecha: Martes 14 de noviembre de 2023





¿Listx para escuchar los éxitos de The Beatles, Wings y Sir Paul? El músico estará acompañado por Paul –Paul “Wix” Wickens (teclado), Brian Ray (bajo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) y Abe Laboriel Jr (batería).