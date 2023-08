Lánzate a ver el documental de The Strokes a Chapultepec completamente gratis. Revive la escena musical neoyorquina a flor de piel.

Meet Me In the Bathroom, un documental sobre The Strokes y el resto de la escena neoyorquina, podrá ser visto gratis en la Casa del Lago. Checa todos los detalles.

Como parte de la gira Ambulante 2023, llega totalmente gratis el documental sobre The Strokes, que resulta ser un viaje inmersivo por la escena musical neoyorquina de principios de la década del 2000. Para quienes crecieron junto a la banda de rock estadounidense formada en 1998, es un trabajo que imperdible.

¿De qué se trata Meet Me In the Bathroom?

El documental es dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, y está basado en el libro del mismo nombre de la escritora Lizzy Goodman, publicado en 2017. En el tráiler del filme se puede ver a The Strokes, Yeah Yeah Yeahs, Interpol, LCD Soundsystem, The Rapture, TV On the Radio y The Moldy Peaches en sus etapas musicales más rebeldes, prematuras, con una estética que sacudió la década del 2000 en Nueva York.

¿Cuándo y dónde se puede ver el documental de The Strokes?

El 3 de septiembre de 2023 podrás ver el documental de The Strokes en la Casa del Lago totalmente gratis. Así que lánzate a la Primera Sección del Bosque de Chapultepec desde las 17:30 para ser parte de toda una generación y movimiento cultural, económico y social a nivel global.

El cupo es limitado, por lo que te sugerimos llegar una hora antes de ingresar a la sala. Si no alcanzas boletos, también puedes asistir a Cinépolis Diana el 31 de agosto de 2023 en otra función, aunque ahí sí tiene costo. Así que, no tienes excusa para no ver este documental sobre The Strokes que se presentó en el Festival Sundance. ¿Con quién jalas?