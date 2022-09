Este fin de año se baila a tope con el nuevo espectáculo Live, del legendario Patrick Miller, checa cuándo, dónde, y de a cuántos los boletos.

Si ya te hace falta bailar para pasar un buen rato o para sacudir las penas, Patrick Miller llegará a tu rescate con su nuevo espectáculo Live. Así es, este legendario DJ sigue con su misión de llenarnos de high energy, como lo ha hecho desde hace varias décadas con mucho éxito. Toma nota, porque es una cita que se antoja imperdible desde ya.

Así será el espectáculo Live, de Patrick Miller

El DJ Patrick Miller, cuyo nombre real es Roberto Devesa, es una leyenda viviente del high energy (Hi-NRG), con más de tres décadas de carrera. Y es que dio sus primeros pasos en 1983, con un show de luz y sonido que causó impacto. Tanto que, a pesar de algunos momentos difíciles ante géneros musicales como el rock, no ha parado de pinchar discos y crear beats, y es la figura más importante de la electrónica en México. Es más, tiene fans tan fieles de todas las edades que se hacen llamar “Patricios”.

Así que cada vez que anuncia un show hay que correr a verlo y, por supuesto, dejarse llevar por el ritmo de sus mezclas.

Cortesía

Larga vida, Patrick Miller

En esta ocasión viene con Live, un espectáculo nuevo donde promete ofrecer la producción más asombrosa que haya hecho hasta ahora. Ahí hará un repaso al género musical que se volvió muy popular en los 80, con una mezcla que irá desde el italo disco, eurotrash, hasta el new beat. Además de que seguramente no faltará su popular track “Desesperado”. Si ya lo sigues será una noche de nostalgia entre música y luces, y si recién lo conociste prepárate para no poder parar de bailar.

¿Cuándo y dónde ir a bailar high energy?

Ve preparando los pasos prohibidos y los más chidos que puedas hacer, porque el show Live, de Patrick Miller llega este 26 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m. Sí, y cae en sábado, perfecto para que el domingo te repongas de la fiestota en la que estarás.

En esta ocasión, habrá que lanzarse a la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. Se ubica en Viaducto Río de la Piedad S/N, colonia Granjas México. La entrada es por la Puerta 6. El metro que te queda perfecto es la estación Ciudad Deportiva de la línea 9.

Cortesía

Boletos para el espectáculo Live, de Patrick Miller

Los boletos para irte a sacarle brillo a la pista con la música de este DJ ya están disponibles en el Sistema Ticketmaster y puntos de venta autorizados como Palacio de Hierro, Liverpool, Mixup, y Fábricas de Francia. Los precios van desde los $240 hasta los $720 más cargos.

Así que ya lo sabes, si quieres llenarte de energía positiva y alegre con los beats de música electrónica de Patrick Miller, solo tienes que lanzarte a su espectáculo Live.