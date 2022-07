Si andas en busca de nuevas propuestas musicales, esta vez te traemos la de Marc Seguí, un español que la está rompiendo con dos remixes.

La historia de Marc Seguí podría ser un guión de película o serie: trabajaba en conocida tienda de ropa para el hogar, pero siempre le gustó la música. Para su fortuna, hubo alguien que le tuvo fe y lo impulsó, y entre eso y su talento hoy ya se viralizó con dos rolas y tiene otra que vuela para ser su nuevo hitazo. Checa lo que nos contó sobre eso y más.

¿Quién es Marc Seguí?

La historia de este chavo va así: La música y cantar le han llamado la atención desde pequeño, pero dedicarse a esto “era una posibilidad que veía lejana”, confiesa. Curiosamente, fue su madre quien lo impulsó a aventarse por una carrera. Sus canciones comenzaron a jalar en su país, España, y dejó todo para dedicarse de lleno a esto.

¿Qué dejó exactamente? “Trabajaba en una tienda de ropa de casa, o sea toallas, mantas, ropa para edredón, lámparas. Trabajaba en el almacén colocando todo en orden y bajando las cosas que necesitaba la gente”, cuenta. Pero en su chamba no cantaba, sólo le decía a sus compañeros: “voy a ser rico, a vivir de la música, ya verás. Y lo tomábamos a cachondeo, pero por dentro lo pensaba”.

Ahora es un cantante que prefiere no definir su género musical pues no quiere encasillarse, y mejor dejar huella “por mi música, por mi manera de verla también como un proyecto de imagen”. Algo que también quiere que suceda con sus letras, “que al escucharlas la gente casi pueda verlas”.

Hoy es viral con Rauw Alejandro y Pol Granch

Una de estas canciones es “Tiroteo”, cuyo remix lo volvió viral al juntarse con la estrella del urbano Rauw Alejandro y su compatriota Pol Grach.

Todo comenzó pues Rauw tuiteó sobre la canción, así que le mandó DM, el boricua le propuso en Instagram hacer un remix, y hoy es un hit mundial. “Me dijo que estaba encantado de formar parte, y pusimos manos a la obra. (Estoy) Muy agradecido con él y su equipo”, agrega. Hoy es de las 50 rolas más escuchadas a nivel mundial y tiene casi 230 millones de vistas en YouTube, algo que le sorprende pues dura más de cinco minutos.

El otro remix con el que le está dando la vuelta al mundo es “360”, con Rusher King. Algo que también se dio por redes sociales, pues el rapero argentino subió una story cantando “Tiroteo”, Marc Seguí le mandó mensaje proponiéndole colaborar, y listo. A la fecha, el video tiene casi dos millones de vistas.

Lo nuevo de Marc Seguí

Actualmente, el cantante de 24 años de edad suena con “Agua salada”, una rola que va entre lo latino y sus raíces flamencas.

“Aquí cambia un poquito mi estilo y mi forma de ver la música, me atrevo a ir por sitios y tocar palos que no había tocado todavía. Hago melodías un poquito más flamencas, una percusión reguetón en el estribillo y en versos, para mí fue como un poco experimentar, hacer algo quizá un pelín más comercial, y la verdad que estoy muy feliz con la acogida que está teniendo tanto aquí como en México, Argentina”.

Por cierto, luego de varios éxitos, Marc confiesa que su mamá sí le ha salido con el típico “te lo dije”, y agrega: “Las madres siempre tienen la razón, no sé cómo le hacen. Ella en ningún momento m puso peros, me apoyo y siempre me ha respaldado. Dice que voy a llegar a unos límites que todavía no lo sé y, bueno, si ella lo dice pues me lo creo y trabajo para que todo eso llegue”.

Con la mira puesta en México

Entre los pasos que ya está dado a nivel internacional, Marc Seguí ya hizo una rápida visita a México. País donde fue sorprendido por sus fans desde el aeropuerto, y en general por la respuesta a su música. “Fue como un choque de realidad, como ‘está pasando de verdad’”.

Y es que su arranque se vio un poco frustrado por la pandemia, pero ahora “es como dejar de trabajar para una pantalla y realmente ver lo que hay detrás y ver que sí hay gente ahí detrás apoyándome, y (estoy) muy agradecido.

“Ando loco por volver a México, quedarme un poquito más de tiempo para poder también compartir tiempo con artistas de ahí como Humbe, con productores, y poder trabajar nueva música. Ya estuve trabajando con Mario Bautista, no sé cómo acabará eso”, cuenta. ¿Fecha? Todavía no la hay pero “seguro antes de que termine el año”.

Pero también tiene otros motivos para querer volver a la CDMX: conocer bien la ciudad, probar más comida aunque “os pasáis muchísimo con el picante”, echarse más tacos al pastor pues “están increíbles, aquí en Madrid los sigo pidiendo pero para nada son lo mismo”. Y, sí, también quiere aprender más palabras chilangas porque le dieron mucha curiosidad, y la que se llevó consigo fue “chingón”.

Actualmente Marc Seguí está trabajando en más música, con miras a sacar un disco en 2023. Mientras llega ese momento, promete rola nueva por ahí de septiembre.