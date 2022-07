Atención, fans de Black Mirror, porque la sexta temporada de esta serie vendrá con un elenco de primera, chequen a quiénes verán ahora.

Sin duda, una de las series de ciencia ficción favoritas de mucha gente es Black Mirror. Durante cinco temporadas, ha capturado nuestra atención con su trama y personajes. Y ahora que se viene la sexta la emoción aumenta con el elenco que llega. ¿Estás listx para verlxs?

Black Mirror, serie de ciencia ficción exitosa

Black Mirror es una serie de antología creada por Charlie Brooker y Anabel Jones. Se estrenó en 2011 en la televisión británica, y en 2016 llegó al streaming donde creció enormemente su éxito.

Y es que conquistó a la gente con su tono de drama, misterio, ciencia ficción y un mundo distópico escalofriantemente parecido al mundo real. En cada capítulo muestra una realidad un poco diferente, con personajes también diferentes que luchan contra tecnologías modernas que son contraproducentes.

La sexta temporada vendrá llena de estrellas

En la quinta temporada ya vimos a estrellas como Miley Cyrus llegar a estas historias y hacernos alucinar. Pero ahora se ha reportado que el elenco que veremos en los nuevos episodios está compuesto de muchas estrellas.

Para comenzar está Aaron Paul, a quien ya vimos en un episodio titulado “USS Callister” como el jugador Gamer691, también estará en la sexta temporada de Black Mirror. Si ya viste de qué se trata, estarás de acuerdo en que se presta para tener secuela. ¿Será el caso o tendrá un nuevo personaje?

Otro de los nombres mencionados es el de Josh Hartnett, actor de larga trayectoria en cintas como The virgin suicides, Black hawk down, Pearl Harbour y Sin City, y series como Penny dreadful. Además de Kate Mara, a quien ya hemos visto en cine en Fantastic Four y The martian, y en televisión en Nip/Tuck, Entourage y House of cards, entre otras producciones.

También habrá talento en ascenso, como Danny Ramirez (de la serie On my block y la cinta Top Gun: Maverick), Paapa Essiedu (de I may destroy you), Zazie Beetz. Así como la danesa Clara Rugaard, Auden Thornton, y Anjana Vasan.

Este elenco aparecerá en tres episodios. Por lo que se espera el anuncio de más talento para el resto de la nueva temporada.

¿Qué veremos en la nueva temporada de Black Mirror?

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre la sexta temporada de esta serie. Solamente que, además del elenco que llega, la producción se reanuda luego de tres años de pausa.

Además, se dice que serán más capítulos que la quinta temporada, la cual constó de tres que le bastaron para volver a capturar a la audiencia. Y que serán más cinematográficos que los pasados.

De momento no hay fecha de estreno pero, ¿emocionadxs por el elenco que saldrá en la sexta temporada de Black Mirror?