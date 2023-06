Liam Payne demuestra que Harry Styles no es el único de One Direction que tiene una gran base de fans en México.

Liam Payne, a quien muchos recordarán como integrante de One Direction, regresará a la Ciudad de México el 12 de septiembre. Y no podía ser de otra manera, si tomamos en cuenta que nuestra CDMX es una de las 5 ciudades que más escuchan al británico vía streaming, con más de 5.3 millones de oyentes mensuales.

La presentación de Liam Payne tendrá lugar en el Pepsi Center WTC, que si bien no es un escenario de la talla del Foro Sol —en donde se presentó Harry Styles, su excompañero de banda—, sí es uno de nuestros favoritos en la capital mexicana.

La carrera de Liam Payne como solista incluye temas como “Strip That Down”, “Stack It Up”, “Familiar” y “Strip That Down”, su exitosa colaboración con el rapero Quavo.

Imagen: Cortesía Ocesa

Te puede interesar: Morrissey regresará a México para celebrar sus 40 años de carrera

Liam Payne vuelve a la CDMX

Lugar: Pepsi Center WTC (Dakota s/n, Col. Nápoles)

Fecha: Martes 12 de septiembre de 2023

Costos: Por confirmar

La preventa de boletos para el concierto de Liam Payne en la Ciudad de México empezará el lunes 26 de junio a las 11:00 horas en Ticketmaster. La venta de accesos para el público en general será el martes 27 de junio también a las 11:00 horas.

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro newsletter.