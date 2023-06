Morrissey se ha presentado en el Palacio de los Deportes en otras visitas a la Ciudad de México. ¿Acaso regresará al recinto?

Morrissey reveló a través de sus redes sociales oficiales que regresará a la Ciudad de México para celebrar sus 40 años de carrera. El que fuera frontman de The Smiths se presentará en CDMX el 10 de septiembre para después viajar a países como Perú, Colombia, Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos.

Hasta ahora no se ha confirmado en qué recinto de la Ciudad de México se presentará Morrissey, pero en la página web morrissey-solo.com se asegura que el Palacio de los Deportes será la sede del concierto. Esto no nos parece descabellado si tomamos en cuenta que el músico ya tocó en el recinto en 2017. Durante su última visita en nuestro país, al año siguiente se presentó en el Auditorio Nacional.

The Smiths, álbum debut de la banda con la que se dio a conocer, se estrenó en 1984; y Without Music the World Dies, su próximo disco, se lanzará este 2023. Muy probablemente ya habremos escuchado el nuevo material discográfico de Morrissey cuando regrese a México.

Te puede interesar: Morrissey estrena rola sobre ataque en Manchester con mención a otra de Oasis

Morrissey en CDMX: Fecha, lugar y más

El que la nueva serie de conciertos de Morrissey arranque en nuestro país no nos extraña, ya que aquí cuenta con una base de fans enorme. Prueba de esto es Mexrrissey, proyecto de Camilo Lara y Sergio Mendoza en el que que han colaborado con otros reconocidos músicos nacionales.

Fecha: 10 de septiembre de 2023

Lugar: Por confirmar

Costo: Por confirmar

“Ahí nos vemos”, publicó Moz junto al póster del anuncio de los shows que corresponden a 40 Years of Morrissey, como se llama la gira.

Imagen: Instagram @morrisseyofficial

Hasta ahora no se ha confirmado cuándo saldrían a la venta los boletos para el regreso de Morrissey en México, pero seguro el anuncio del artista hará que la información al respecto se acelere.

Para saber cómo sobrevivir a la CDMX, suscríbete a nuestro newsletter aquí.