De ocho cortometrajes nacidos en México, dos proyectos resultaron ganadores en NBA Films For Fans y aquí los puedes ver.

Este jueves (24 de agosto) se dio a conocer a los ganadores de la edición de México de NBA Films For Fans, plataforma de cortometrajes de la liga que busca mostrar la relación del público con el basquetbol. De ocho cortos mexicanos, enfocados en la conexión de diferentes personas con este deporte, dos resultaron triunfadores, pero todos tendrán plataformas de difusión.



Los cortometrajes ganadores de NBA Films For Fans México 2023 fueron Campos de oro, de Daniama Acuña; y Crónicas de un balón naranja, de Diego Huacuja. El jurado estuvo conformado por Eduardo Nájera, segundo basquetbolista mexicano que jugó en la liga estadounidense; el ingeniero en audio Oscar Carlos Cortés, ganador del Oscar por su trabajo en Sound of Metal; Natalia Beristáin, directora de películas como Ruido y Los adioses; y el influencer Javer Ibarreche.

Estos podrán ser vistos en www.nbafilmsforfans.nbaid.mx/, donde también están disponibles los de creadores de Australia, Brasil, Canadá, India, Senegal, Reino Unido y Estados Unidos, del 25 de agosto al 30 de septiembre.





Dónde ver todo el contenido de NBA Films For Fans México



Si te quedaste con ganas de ver todos los finalistas, los ocho cortometrajes estarán en la NBA App —sin costo, solo hay que crear un perfil de usuario— a partir del 1 de octubre, previo a la temporada regular 2023-2024, que empieza a finales de ese mes.

Para los cortos de NBA Films For Fans, los cineastas tuvieron acceso ilimitado a los archivos de video de la liga. Estos fueron los 8 cineastas finalistas: