El live action de One Piece está por estrenarse en Netflix y para conmemorarlo tendrá eventos en todo el mundo, incluyendo CDMX.

Justo el día del estreno del live action de One Piece, habrá un evento conmemorativo en CDMX que los fans del anime no se pueden perder. La serie estará disponible en Netflix a partir del 31 de agosto de 2023, el mismo día que habrá grandes sorpresas en lugares como Río de Janeiro, Brasil; Bangkok, Tailandia; y, por supuesto, Ciudad de México.



Hasta ahora se sabe que el One Piece: México Fan Fest en CDMX será en el Frontón Inclán, pero habrá que esperar más detalles sobre la entrada y actividades.



Como ya se dieron a conocer las imágenes del encuentro de fans en Los Ángeles, podemos apostar a que estará increíble. Este jueves (24 de agosto), alrededor de 2 mil 500 seguidores de la franquicia se dieron cita en el muelle de Santa Mónica caracterizados como su personaje favorito. Ahí tuvieron acceso exclusivo a atracciones y juegos, se tomaron fotos en el Going Merry y disfrutaron del primer capítulo del live action.

Si quieres ser parte del evento en Ciudad de México, te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de Netflix e ir buscando tu outfit.

One Piece: México Fan Fest

Lugar: Frontón Inclán. Bucareli 118, Centro Histórico CDMX



Fecha: Jueves 31 de agosto



Espera más detalles sobre el acceso y el horario en las redes sociales de Netflix Latinoamérica.

Más sobre el live action de One Piece

La adaptación del manga de Eiichirō Oda, hecha en mancuerna con Shueisha, contará con el mexicano Iñaki Godoy (MexZombies) como Monkey D. Luffy. El doblaje en japonés de la serie está dando mucho de qué hablar porque incluye las voces de los mismos actores del anime. Entre estos están Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi y Hiroaki Hirata.

El live action de One Piece se estrenará el 31 de agosto a través de Netflix, el mismo día del Fan Fest en México.

