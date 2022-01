“Bésame mucho”, de Consuelo Velázquez, es de esas canciones mexicanas que todo mundo se sabe, en parte por las muchas versiones que han salido de ella.

En 1940, la compositora mexicana de 16 años Consuelo Velázquez escribió “Bésame mucho”. Una canción que hizo aún sin haber besado antes y habiendo escuchado que era un pecado. Pero con lo sencillo y directo de su letra ha venido conquistando al mundo desde entonces.

Elegimos 10 versiones bastante chidas, algo que no fue fácil, pues se trata de la composición en español más grabada a nivel mundial en varios idiomas y géneros. Pero que sirvan para sacarte unos buenos suspiros.

“Bésame mucho” conquistó desde sus primeras grabaciones

1. Emilio Tuero

A nuestros abuelos o bisabuelos les tocó escuchar la primera grabación de esta canción. La hizo Emilio Tuero, y fue por allá en 1941, arrancando suspiros con su emotiva interpretación.

2. Pedro Infante

En la película A toda máquina (1951), una de las clásicas del cine de oro mexicano, nuestro charro Pedro Infante se aventó una versión en spanglish. El resultado es una maravilla gracias a la voz que lo hizo famoso.

3. Los Panchos

Para 1952 salió la grabó el famosísimo trío mexicano. Con sus inconfundibles guitarras y armonías vocales, lograron una versión súper rica. Además, era (y es) perfecta para llevar serenata, como se acostumbraba antes.

4. Frank Sinatra

El crooner neoyorkino de los ojos azules también cayó rendido ante “Bésame mucho”, de Consuelo Velázquez, y la grabó. Imprimiéndole su sello, enamoró al público anglosajón e internacional, y llegó al Top 10 en la radio estadounidense.

5. Elvis Presley

El Rey del Rock es otro de los grandes cantantes que no se resistió a grabar esta romántica letra de la compositora mexicana. Con un estilo apasionado, le arrancó suspiros a nuestras mamás o tías en su momento.

Consuelo Velázquez y su “Bésame mucho” ha sonado en bolero, jazz, rock

6. Los Beatles

Una de las versiones más queridas de esta joyita mexicana es del cuarteto de Liverpool. John, Paul, George y Ringo le pusieron un poco más de ritmo moderno para la época, 1962, con George Martin como productor.

7. Plácido Domingo

Este cantante español de ópera le imprimió su sello a este clásico, a principios de los 80. Lo grabó en español e inglés, y hasta fue nominado al GRAMMY por su impecable interpretación.

8. Luis Miguel

En 1997, Luis Miguel lanzó Romances, su tercer disco de boleros. Las nuevas generaciones habían quedado encantadas con su manera de modernizar este género, acompañado de Armando Manzanero. Y, claro, no podía faltar la composición de Consuelo Velázquez.

9. Diana Krall

¿”Bésame mucho” a ritmo de jazz? Sí, la estrella canadiense Diana Krall incluyó este tema en su disco The look of love, del 2001. Es suave, íntima, romántica, y hasta un poco sensual, y se antoja para tenerla en repetición toda la noche.

10. Zoé

El rock también se le ha rendido a esta canción, y la banda mexicana Zoé la incluyó en su disco MTV Unplugged: Música de fondo. Las voces de León Larregui y Denisse de Hello Seahorse! lograron un dueto espectacular.

También podemos mencionar las de Lila Downs, Omara Portuondo, la cantante japonesa Aiko Kitahara, Francisco Céspedes, Andrea Bocelli, Ray Koniff, Monsieur Periné, entre otras. Y hasta en el K-pop ha sido cantada por Ailee, Ryeowook de Super Junior en el Estadio Azteca, y BTS un fragmento en otro concierto.

¿Cuál de las versiones de “Bésame mucho”, de la compositora mexicana Consuelo Velázquez, es la que más te gusta o has dedicado?