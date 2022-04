¿Ubicas el podcast Dementes? Se trata de un espacio para quienes han tenido la locura suficiente para lograr cosas, y que puede inspirarte mucho.

De entre el mar de opciones de podcast que sigue y sigue creciendo se encuentra Dementes, de Diego Barrazas. Creador y host con quien hablamos sobre cómo surgió la idea, qué tipo de personas invita, y lo que les ha aprendido. Lecciones que le pueden servir a cualquier chilangue con un sueño o proyecto en mente.

Si nunca has escuchado el podcast Dementes…

Hace muchos años Diego escuchaba podcasts en inglés, pero se dio cuenta que no había algo parecido en español. Suficiente para decir: “Vamos a hacer el podcast que yo quisiera que exista”.

Investigó, compró el equipo necesario, consiguió cuatro entrevistas de un jalón, y las archivó. En noviembre de 2016, impulsado por su esposa, por fin se animó a publicar el primero. “Nunca había hecho esto de poner algo mío allá afuera, y no hubo mala recepción. Entonces empecé a mover la página y empezó a crecer muy rápido”, recuerda. Como dicen por ahí, el resto es historia y ahora está bien posicionado en México y Latinoamérica.

¿Qué vas a escuchar en el podcast Dementes? Su fundador explica que el nombre viene de un anuncio de Apple sobre gente suficientemente loca para mover y cambiar al mundo. Así, elige personalidades referentes en su industria pero que no hayan tomado el camino tradicional o hasta seguro. Hablan de cómo llegaron a donde están, e incluso tocan temas personales aunque no a manera de chisme. Y cuidan no promover discursos de odio o que inciten a la violencia y actos indebidos.

Dementes presenta gente con experiencia

Frente a su micrófono han desfilado toda clase de personas de diferentes ámbitos. Por ejemplo: el escritor Guillermo Arriaga, la comediante Sofía Niño de Rivera, la periodista deportiva Carolina Padrón, el publicista Carlos Alazraki, entre muchxs otrxs. También músicos que estudiaron leyes por cumplir con un requisito familiar y luego se fueron a lo suyo. O Facundo Manes, quien era un chico de un pueblito que estudió en el extranjero y consiguió el súper trabajo, pero volvió a casa para poner una clínica y hoy es un reconocido neurocientífico.

En sus conversaciones dentro del podcast Dementes, Diego Barrazas se enfoca en cómo le hicieron “para yo aprender, y que gente que quería hacer ciertas cosas necesita también aprender lo que nadie te dice. En tu explicación vendrá de tu experiencia lo que tú viviste, cómo decides tus prioridades”.

Agrega que “no se trata de alguien que venga a darte un discurso motivacional o una receta de cocina. Por eso el tipo de invitados no son expertos en temas, son personas con experiencia”. Y no necesariamente tienes que estar de acuerdo o identificarte con todos sus puntos de vista, pero es probable que escuches algo que te sirva o te haga ver un punto que no habías considerado.

Locos que la arman aprendiendo paso a paso o en medio de la inseguridad

La intención es aprender, proveerte de herramientas, pero también inspirarte, darte el empujoncito que necesitabas. Y en esto va incluido el mismo Diego. Él asegura que de todxs sus invitados ha sacado muchas cosas para sí mismo y su proyecto. “Hay unos que son una lección directa de lo que platican, pero también hay el subtexto o lo que hay detrás de”, dice.

Ha notado cosas que se repiten, como que “todo mundo está improvisando, no importa quién de los que he tenido tienden a estar sobre la marcha, nadie tenía el plan maestro y que se ejecutó como creía. Todos te dicen ‘hasta que empiezas, te das cuenta de que no era como tú pensabas, y que empiezan a abrirse otras puertas que no podías visualizar’”.

Pero también se ha dado cuenta de que la inseguridad está por todos lados, y hay quienes han necesitado que les digan que van por buen camino. No importa si es el músico que llenó un lugar o alguien que se ganó un Óscar, es una constante que se repite. Y aquí dice algo que no hay que olvidar: esto es “como un baile entre certeza-incertidumbre-certeza-incertidumbre y a confiar”.

Confesiones, lecciones que le han servido para ver que no está solo, por ejemplo cuando se pone nervioso antes de cada entrevista o siente incertidumbre. “Eso es lo que me dio, por un lado, más tranquilidad, más certeza de que todos estamos en el camino averiguando las cosas y aprendiendo qué vamos a hacer”.

Y dado que su target es gente que está haciendo realidad proyectos, que busca echar a andar modelos de negocios digitales, es un win-win. Él aprende, sus escuchas también, e incluso sus invitadxs aprenden de otrxs que han pasado por el micrófono del podcast Dementes. Y hasta se pueden crear conexiones dentro de la comunidad que ha nacido a partir del podcast.

¿Que si esta forma de hacer su podcast le ha funcionado? Él cuenta que su público le ha agradecido el tipo de invitados que lleva a su estudio pues hay quienes sí han tenido logros. Mensajes que toma con humildad pero también le sirven de retroalimentación. “Te dan esta confirmación de OK, que está funcionando, a la gente le está sirviendo de algo”.

“La gente que escucha Dementes confía en que si estás poniéndole aquí es porque vale la pena escuchar a esa persona”, asegura Diego Barrazas. Con todo esto, ¿ya te dio curiosidad darle play? Prepárate para tomas muchas notas.

Además del podcast, Diego tiene un proyecto educativo online llamado UNSCHOOL para quienes quieren poner un negocio digital. Y un fondo de inversión para emprendedores.