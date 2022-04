Este año la conciertiza esta muy chida, y ahora sumamos no a una sino a dos bandas que tocarán en un mismo show: Metric y Young The Giant.

¿Alguna vez soñaste con ver en un solo concierto a Metric y Young The Giant? Pues se hará realidad dentro de poco en la CDMX, antes de que compartan cartel en el Corona Capital Guadalajara. Así que ve preparando la cartera, la tarjeta, los ahorros para lanzarte, pues quién sabe si se repita esta dupla en vivo.

Así será la noche de Metric y Young The Giant juntos en la CDMX

Rock por partida doble

“¡Ciudad de México! Nuestro verano de Metric comienza con ustedes”, escribieron lxs integrantes de esta banda canadiense en sus redes sociales, para anunciar su nuevo y sorpresivo concierto.

¿Qué nos espera esa noche? Emily Haines (vocalista), James Shaw (guitarrista), Joshua Winstead (bajista) y Joules Scott-Key (baterista) harán un recorrido por su repertorio desde su debut a finales de los 90. Por lo que escucharás rolitas cargadas de indie rock, synth-pop y new wave. Es muy probable que suenen “Dark saturday” y “Love you back”, del álbum Art of doubt, entre otras.

Y para arrancar su verano de conciertos y música, qué mejor que tener buena compañía al lado. Así que para este concierto en la capital mexicana tendrán a sus colegas de Young The Giant.

Esta banda californiana integrada por Sameer Gadhia (voz), Eric Cannata (guitarra), Jacob Tilley (guitarra), Payam Doostzadeh (bajo) y François Comtois (batería) también llegará con una gran dosis de indie rock. Además de que anda festejado 10 años de su disco debut homónimo, en el que viene la canción “Cough syrup”.

Concierto de Metric y Young The Giant

¿Cuándo?: Lunes 20 de mayo

¿A qué hora?: 8:00 p.m.

¿Dónde?: Pepsi Center WTC

¿Boletos? Ya están a la venta en el Sistema Ticketmaster y taquillas del lugar

¿Precios?: Entre $480 y $1,200 + cargos

Por cierto, el invitado de su concierto será Axel Catalán, cantautor moreliano. Quizá lo ubiques por temas como “Perro viejo” y “Los amantes”.

Así que si no habías encontrado un plan chido para mayo, aquí te dejamos esta opción: Metric y Young The Giant, un gran 2×1 en concierto. ¿Ya se te antojó ir?

Por cierto, ambas bandas tocarán en el Corona Capital Guadalajara. Les canadienses estarán el 21, y sus colegas californianos el 22 de mayo, por si te quieres lanzar.