Además del vozarrón que se carga, Adele ha escrito unas frases que calan muy hondo y hasta hacen llorar ya sea porque duelen o hacen suspirar.

Desde su debut, Adele maravilla al mundo con su voz, pero también con las letras de sus canciones llenas de frases llegadoras. Y es que en su repertorio une puede encontrar muchos himnos para corazones rotos, aunque también algunos para quienes andan enamorades. Ejemplo de esto son las frases que te presentamos a continuación.

Frases de Adele para desahogarte o dedicarlas

1. “¿Debería rendirme o seguir persiguiendo algo que no tiene futuro? ¿Incluso si no me lleva a ninguna parte? ¿O sería un desperdicio?”

De la canción: “Chasing pavements”

Uno de los primeros éxitos de Adele es esta rolota sobre la primera vez que le rompieron el corazón. Aquí se pregunta si debe echarle ganas a esa relación con el hombre de sus sueños, aunque parezca condenada al fracaso. Y es que, a veces, el amor es necio.

Easy on me de Adele en mariachi y banda para llorar más que con la original

2. “Odio aparecer de la nada, sin invitación, pero no podía mantenerme alejada, no podía luchar contra eso. Esperaba que vieras mi rostro y que te recordaría que para mí esto no ha terminado”.

De la canción: “Someone like you”

Otro himno de desamor de la cantante británica, sentimiento que inspiró el disco 21. Esta es tan sólo una de las frases ideales para cuando tienes la esperanza de encontrar alguien como tu ex, a quien aún no superas del todo, pero ya es hora de que pases la página.

3. “La cicatrices de tu amor me recuerdan a nosotros, me mantienen pensando que casi lo teníamos todo”.

De la canción: “Rolling in the deep”

¿Que alguien te fue infiel, te lastimó, te falló? Adele también tiene una canción para eso, y en vez de ponerse a llorar le manda fuera de su vida muy, muy lejos. No deja de doler, pero ya se dio cuenta de muchas cosas, y mejor le dice adiós.

4. “Te reto a que me dejes ser la única para ti, te prometo que soy digna de que me sostengas en tus brazos, así que ven y dame la oportunidad de probarte que soy la que puede caminar ese camino hasta que comience el final”.

De la canción: “One and only”

No todo es desamor en las canciones de la estrella británica, también ha hecho unas totalmente de amor. En esta, por ejemplo, está clavadísima con alguien y le dice que se anime a andar con ella.

5. “Hola desde el otro lado, debo haber llamado mil veces para decirte que lo siento por todo lo que he hecho… Hola desde afuera, al menos puedo decir que he intentado decirte que siento haberte roto el corazón”.

De la canción: “Hello”

Adele definitivamente no se cansa de hacer himnos, como este que lanzó en el 2015 del disco 25. Lo compuso cuando aún estaba con su ex, y es una manera de tratar de enmendar errores que causaron dolor. No siempre es el otre quien se equivoca, a veces une también y está bien reconocerlo.

Adele tiene canciones llenas de frases llegadoras a más no poder

6. “Déjame fotografiarte con esta luz por si es la última vez que podamos ser exactamente como éramos antes de darnos cuenta que nos entristecía envejecer”.

De la canción: “When we were young”

Esta canción no es precisamente de amor, sino de cuando estás con tus seres queridos ya de adultos, pero se sienten como si fueran adolescentes de nuevo. Va observando a cada une y les recuerda de jóvenes, y les dice que aún lucen bien.

7. “Te estoy dejando, lo he perdonado todo, tú me liberaste”.

De la canción: “Send my love (To your new lover)”

Esta es otra de esas muy recomendables canciones para cuando una relación ya se acabó. Ya te diste cuenta y le dices a tu pareja que lo mejor es terminar, y de paso que sea mejor novie con la siguiente persona.

8. “Hay algo en la forma en la que me amas que finalmente se siente como estar en casa, eres mi luz, eres mi oscuridad, eres el tipo correcto de locura”.

De la canción: “Sweetest devotion”

El amor maternal ya es parte de las líricas de Adele Blue Adkins, desde el nacimiento de su hijo Angelo. Aquí le canta a su pequeño, y expresa que convertirse en su mamá es lo más grande que le ha pasado, un sentimiento único que “me golpeó como una explosión”.

9. “No seas duro conmigo, cariño, todavía era una niña, no tuve la oportunidad de sentir el mundo a mi alrededor, no tuve tiempo de elegir lo que elegí, así que no seas duro conmigo”.

De la canción: “Easy on me”

Esta es una de las canciones con las que regresó Adele para su disco 30, y también tiene sus buenas frases. En una especie de recorrido pasa por su infancia tensa, su matrimonio que falló, y lo que ha aprendido durante este tiempo. Está para ponerse en mood reflexivo y pedir comprensión.

10. “No tengo que darte explicaciones, soy una mujer adulta y hago lo que quiero hacer”.

De la canción: “Oh my God”

Volver a salir al ruedo amoroso, darse una nueva oportunidad después de una ruptura, o en su caso divorcio, inspiró esta rolita. Es tomar las riendas de tu vida de nuevo y, por qué no, pasarla bien mientras encuentras de nuevo el amor… en una de esas se aparece.

La vida, amores, desamores le han dado a Adele la inspiración para aventarse tremendas canciones llenas de frases para desahogarnos o dedicarlas. ¿Cuál es la que más te llega, chilangue?