Caminar es un gran ejercicio y más si es en la naturaleza. Conoce estas rutas de trekking cerca de CDMX y éntrale a ser "trepacerros".

Senderismo, trekking, caminata, quizá conozcas a este ejercicio con distintos nombres, pero se trata de una actividad física que consiste en recorrer parajes naturales como montañas, bosques, cañones o selvas. Pese a la complejidad de esta actividad, eso no quiere decir que principiantes no puedan practicarlo. Además, el trekking es ideal para los amantes de la naturaleza y en la CDMX y sus alrededores hay muy buenos lugares para practicarlo.

Aunque trekking y caminata o senderismo se usan indistintamente, el primero requiere mayor esfuerzo físico. No obstante, hay varias formas de iniciarte en este deporte siempre y cuando tu salud sea óptima. Solo debes comenzar por rutas más cortas, que no requieran tanto esfuerzo ni tanto equipo.

Este actividad física te hará caminar a distintos ritmos y por tiempo prolongado, por lo que podrás mantener saludable tu sistema cardiovascular. A ello se suman beneficios emocionales y mentales. Según la American Psychological Association, pasar tiempo en áreas naturales mejora de la atención, disminuye el estrés, eleva el estado de ánimo, reduce el riesgo de trastornos psiquiátricos e incluso aumenta la empatía y la cooperación.

¿Dónde hacer trekking en CDMX?

A continuación te compartimos tres rutas con las que puedes iniciarte. Recuerda que debes contar con ropa y calzado especial para evitar lesiones. No te olvides de seguir las indicaciones del guía y no perturbes ni dañes la naturaleza: no dejes basura y no fumes. También recuerda que debes tener buena salud.

Ascenso arqueológico al cerro de la Estrella

Este recorrido te llevará a conocer uno de los cerros más famosos e importantes de la ciudad, que en épocas ancestrales era conocido como Huizachtépetl o Huizachtécatl que significa “cerro del huizache”. En el recorrido conocerás la Zona Arqueológica del Cerro de la Estrella, las cuevas de la cima y el mirador y del Águila. Además del Museo del Fuego Nuevo, los Petrograbados prehispánicos del mirador y el conjunto arqueológico El Santuario. La distancia a recorrer es de 7 kilómetros con un recorrido de 4.5 horas.

Cuándo: Domingo 25 de septiembre.

Cuánto: Entrada libre, punto de reunión y reserva aquí

Dónde: Cerro de la Estrella

Cañada de Nexpayantla

Caminata ideal para principiantes en el senderismo, esta actividad es para conocer técnicas y equipo básico. El recorrido se lleva a cabo en las faldas del Popocatépetl, sobre la Cañada de Nexpayatla. Tiene una duración de casi cuatro horas. Se requiere: botas para senderismo o tenis con suela marcada, ropa de abrigo, guantes, gorro, lentes oscuros, protector solar y lunch. Los bastones para el recorrido son opcionales, pero si los necesitas, te los proporcionan.

Cuándo: 2 de octubre

Cuánto: $850, reservaciones aquí

Dónde: Amecameca de Juárez

Iztaccíhuatl para principiantes, trekking cerca de CDMX

Esta caminata de 14 km es ideal para principiantes en el trekking y está muy cerca de CDMX. Comienza en la entrada del parque Izta-popo-zoquiapan, o Paso de cortés, “La joyita”. Durante el recorrido se observarán los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Se requiere: botas para senderismo o tenis con suela marcada, ropa de abrigo, guantes, gorro, lentes oscuros, protector solar y lunch.

Cuándo: 9 de octubre

Cuánto: $750. Incluye: bastones para senderismo, guía, taller técnicas de marcha, transportación desde CDMX, boletos aquí

Dónde: Amecameca de Juárez

