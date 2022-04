Platicamos con Psycho Clown para conocer sus planes para Triplemanía, su amor por la lucha libre, su lugar favorito de la CDMX y más.

En el Auditorio Blackberry se vivió un magno evento de la AAA que incluyó música en vivo, spots increíbles para tomarse fotos y tres sensacionales luchas donde participaron El Poder del Norte, Mr. Iguana, Mystezis Jr., Drago, Abismo Negro Jr., La Parka Negra, Psycho Clown, Pagano, Aerostar y Lady Shani. Al mismo tiempo, el público pudo presenciar el debut en los encordados de Tigre Dorado y Reina del Ring, encontrados en el videojuego de la AAA.

Al finalizar el evento, en Chilango tuvimos la oportunidad de charlar con ‘El Psicópata del Ring’ Psycho Clown para conocer sus planes para Triplemanía, su amor por la lucha libre, su lugar favorito de la Ciudad de México y sus videojuegos favoritos.

Eres parte de la Dinastía Alvarado (Los Brazos) y la lucha libre siempre ha estado en tus raíces… ¿Cómo funciona el aspecto familiar de la lucha libre en México?

Es una relación muy padre. Mi esposa es parte de la Dinastía Casas, aparte los dos nacimos en la Ciudad de México. Ahora ya nos alargamos, de la familia Alvarado somos veinte luchadores y en los Casas hay trece o catorce luchadores. Entonces como ya congeniamos familiarmente, ahora somos muchos más familiares que pertenecen a esté bello deporte al que nos entregamos por amor al arte.

¿Cuál fue el momento específico en el que decidiste convertirte en luchador?

Desde que tengo memoria yo quise ser luchador, yo amo mucho este deporte. Mi papá Brazo de Plata (Super Porky) me lo inculcó de una manera muy hermosa y pasional que se me quedó en mi corazón, en mi mente, en mi alma y en mi espíritu. Yo amo mucho este bello deporte. Esté dos de abril cumplí veintidós años como luchador. Es muy padre para mí porque ya llego con más carrera, con más consciencia de lo que estoy haciendo como luchador y por esa razón me voy preparando a diario. Yo creo que decidí ser luchador desde muy niño, desde que estaba en el vientre de mi madre. Mi mamá también entrenó lucha libre, así fue como conoció a mi papá en una arena de lucha libre, se enamoraron y me tuvieron.

Tu mayor victoria se dio en Triplemanía XXV al obtener la máscara de Dr Wagner Jr. Ahora que eres parte de la Ruleta de la Muerte en Triplemanía XXX enfrentando a Canek en Monterrey. ¿Qué prefiere Psycho Clown, ganar para defender su tapa o ir perdiendo eliminatorias para llegar a la batalla final de máscara contra máscara en la Arena Ciudad de México?

De verdad lo que yo espero es salir avante en está Triplemanía. Mi máscara es lo más preciado que tengo, y la voy a apostar. Canek y yo vamos a hacer todo lo posible por derrotarnos el uno al otro. Esa lucha será algo nuevo para el público y será algo que marque historia en la lucha libre. Si me gustaría salvar mi máscara desde el primer enfrentamiento porque es lo más preciado que tengo.

Después de entrenar o después de una función a dónde te gusta ir ¿Cuál es tu lugar favorito de la Ciudad de México?

Me encanta ir a la Taqueria de Los Primos. Yo nací en la Ciudad de México y conozco muchos lugares que están muy ricos, pero me gusta ir mucho ahí porque te reciben muy padre. Se encuentra en la glorieta de Vertiz, lo recomiendo porque hay de todo. Yo la verdad me pido un cortecito de carne para cuidarme un poco, pero también venden tacos muy ricos. Como buenos chilangos amamos los tacos. Aparte venden hamburguesas, sopas, caldos, gringas, pan árabes, etcétera. Es un lugar que siempre recomiendo.

Aprovechando que Psycho Clown ya es un personaje de videojuegos, ¿Cuáles te gustan?

Siempre me han gustado los videojuegos desde muy chico. He jugado videojuegos en Xbox 360, Xbox One, GameBoy y PS1. También ¿quién no ha jugado Mario Bros. y Tetris?. Mi papá siempre me traía muchos videojuegos de cuando viajaba a Japón a luchar. En estos momentos me gusta mucho jugar Call Of Duty, Free Fire, Gears Of Wars y Battlefield. Me gustan mucho los juegos de tirador. Ahora jugando Free Fire se siente muy padre porque estamos innovando los que ahorita estamos en la nueva era, y es lo que ahora se está rifando en el mundo de los videojuegos.

¿Cuál es tu parte favorita de ser luchador?

Definitivamente el contacto con el público, es algo que me llena de energía. Amo que la gente se meta en mi lucha. Trato de ser amigo de todos mis aficionados, me gusta llevarme bien con todos y saludar a todos. Realmente es clave convivir con el público y siento que esto me permite salir adelante en cada lucha.