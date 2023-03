Si ti y a tu pandilla les gusta el skate, el roller skate y el BMX, anótense al Rally Skate de Chapultepec para ganar hasta 5 mil pesos.

Si a ti y a tu pandilla les gusta el skate, el roller skate y el BMX, anótense al Rally Skate de Chapultepec para ganar hasta 5 mil pesos.

Se trata de una competencia organizada por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve) que te hará sentir como en los X Games.

Checa también: El skate park bajo un puente: las rampas San Cosme

Así será el Rally Skate en Chapultepec

Para participar en esta competencia debes formar un equipo de 4 integrantes. Dos deben ser hombres y dos mujeres.

Además, debes asegurarte que en tu equipo hayan 2 personas que se rifen en la tabla, una en patines y otra en bicicleta.

La competencia consistirá en 4 duelos mano a mano contra los integrantes de otro equipo. Primero, skate vs skater, luego, roller vs roller, posteriormente biker vs biker y por último el duelo entre los segundos skaters de cada equipo.

En cada duelo, los participantes deberán recorrer el circuito del skatepark, conformado por rampas, rieles y escaleras.

Inscripciones, premios, lugar y fecha

Los equipos con los mejores desempeños podrán llevarse los siguientes premios.

Primer lugar- 5000 pesos

Segundo lugar- 3000 pesos

Tercer lugar- 2000 pesos

Si quieres participar en el Rally Skate del Injuve deberás registrar a tu equipo enviando un correo electrónico a la dirección [email protected] Apresúrate, porque hay un límite de 24 equipos participantes. Las inscripciones estarán abiertas hasta las 13:00 horas del 7 abril de 2023.

La competencia se llevará a cabo el sábado 8 de abril en el Skatepark Parcur, ubicado en la tercera sección del Bosque de Chapultepec.

Antes de irte, no dejes de leer: Aprende y practica fingerboard gratis en la pista de Mictlan en CDMX