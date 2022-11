Todos los sábados por la tarde un grupo de alrededor de 20 personas se reúnen a practicar fingerboard en la calle de San Jerónimo del Centro Histórico de CDMX. Ollies, Kickflips y heelflips, entre otros trucos, se ejecutan en patinetas minuatura de alrededor de 10 centímetros. Todo ocurre sobre réplicas a escala de skateparks que incluyen rampas, rieles y barandales.

La pista que hace esto posible es obra de José Luis, mejor conocido como Donkhan, pionero y uno de los principales impulsaores de la disciplina. “Yo me dedico a hacer las tablas, a hacer las rampas y a entrenar a los chavos”, cuenta. Él se inició en esta disciplina a finales de los 90 gracias a la promoción de una marca de refrescos:

“Juntabas unas taparroscas mas 10 pesos y te daban un scooter, una bicicleta o una patineta, así es como yo conocí el fingerboard. Pero cuandoterminó la promoción ya no se conseguían las patinetas, hasta que yo en 2009 las empecé a hacer. Las hacía un poco más pequeñas y las vendía como llaveros. Después me di cuenta de que en muchas partes del mundo lo seguían practicando, hacían trucos y competencias. Entonces, me di a la tarea de investigar cómo hacerlas más en forma y ahorita somos la marca más importante a nivel nacional”.