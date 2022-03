Me extraña que siendo araña no conozcas estos escalódromos en CDMX para afinar el sentido arácnido. ¿Te lanzas o qué onda?

Vas a andar como mosca en la pared con estos escalódromos en la cdmx

No todxs tenemos tiempo – y ganas- para ser trepacerros. A veces no hay chance de trasladarse, no tenemos técnica ni conocimientos suficientes, por lo que una experiencia divertida podría terminar mal. Sin embargo no hay pretextos pues este reto físico puede hacerse en la ciudad en interiores y con supervisión; así que no te quedes con las ganas y conoce estos sitios para que subas y subas.

Pese a ser un ambiente controlado, te damos algunas recomendaciones de seguridad para garantizar que tengas una experiencia divertida y sin incidentes; siempre revisa el equipo y asegúrate de que esté bien colocado; no dudes en preguntar o pedir ayuda las veces que sean necesarias.

Si detectas alguna deficiencia en tu equipo o en el de alguien más, reportala. Toma tu tiempo y no quieras irte a los muros más altos e intrincados si no tienes experiencia, ya habrá chance.

Finalmente, asegúrate de que haya un colchón u otra superficie para amortiguar cualquier caída, pues muchas veces, al ser alturas de menos de seis metros, la subida se realiza sin arnés.

1. Levita Centro Escalada

Aquí puedes compartir con otras personas que también le andan agarrando la onda a la trepada. Es uno de los escalódromos donde instalaciones cuentan con distintos grados de dificultad; entrenar acá puede servirte para experiencias en exteriores o para pasar un buen rato y sudar sin tener que estar en máquinas aburridas con el riesgo de que te graben pa’ subirte al Tik Tok. Abren de lunes a sábado así que tienes no hay excusa.

También cuentan con tienda para que sí te gusta y te lanzas a la naturaleza cuentes con equipo seguro y de calidad.

Avenida Yucatán 56, Roma Norte

Desde $90

2. Adamanta Bouldering Yoga & Wellness

Se definen como un parque de aventuras; en sus instalaciones podrás escalar muros de hasta cuatro metros de altura. Sus muros se extienden hasta 50 metros por lo que podrás estar de cerca con tus Amix o con otras personas mientras trepas. Hay clases individuales por si te da oso, o en pareja para una cota diferente, además de contar con salidas programadas para escalar en exteriores. También hay lecciones de yoga y hasta smoothies. Uno de los escalódromos de la CDMX más completos.

Calle 3 #55B Álvaro Obregón

Costos e información adicional aquí

3. V+ Bouldering & Sport Center

Sabemos que no siempre hay muchas opciones al norte de la ciudad, pero con esta no hace falta; cuenta con más de 200 metros para escalar y tienen un muro curvo que lo distingue de otros lugares. Sus grados de dificultad van del V1, hasta el número 16, así que, si te gustan los retos, este lugar es para ti.

Al igual que el sitio anterior, el estilo es Boulder, es decir: trepar hasta una altura máxima de seis metros sin arnés ni cuerdas. Tómalo en cuenta antes de lanzarte pa’ que no te nos vayas a paniquear; también recuerda que contarás con asesoría y supervisión en todo momento, así que tú dale.

Miguel Othón de Mendizabal Ote. 485, Torres de Lindavista

Costos e información adicional aquí

4. Onix

Ubicada en la colonia Álamos es una gran opción para chicxs y grandes. Es un gran espacio para lxs niñxs, pues se les dan explicaciones claras y supervisión todo el tiempo. Para los mayores también es un espacio ideal para aprender técnicas de bouldering, pa’ que le des duro contra al muro… a la escalada.

Otra cosa interesante, es que las sesiones, se modifican de acuerdo a tus requerimientos y necesidades. También cuentan con un calendario especial que cambia cada mes, por lo que si decides acudir seguido, siempre encontrarás variedad.

Castilla #239, Colonia Álamos.

Costos e información adicional aquí

5. The Muro el reto

Si ya tienes experiencia en la trepada, este reto es para ti; un muro de 35 metros de altura, por ello, este lugar tiene el muro más alto de Latinoamérica y el tercero más alto del mundo. Para escalódromos complejos, este. Tiene 14 rutas, distintos niveles de dificultad y se toman lo del reto muy en serio; pues, después tres oportunidades para trepar y descansar, a la cuarta vas pa’ abajo, pero no te presiones, escoge niveles sencillos y ve subiendo de a poco. El costo es un muy buen deal, pues incluye uso de casco, arnés, cuerda, magnesia (para tus manitas), uso de lockers y regaderas.

Eje Central Lázaro Cárdenas 807, Portales Sur

Costos e información adicional aquí

Ya lo saben chilangues, saquen el sentido arácnido y nos vemos en la cima. ¿Qué otros escalódromos conoces?

